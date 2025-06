Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Pisó suelo ecuatoriano y fue recibido por Miguel Falero, gerente deportivo de Emelec. El hoy dirigente conoce a Cueva desde hace muchos años, desde la etapa en San Martín en la que era el insistente del ‘Maño’ Ruiz (+) y Christian ya mostraba sus genialidades. Un abrazo fraterno, duradero, selló el reencuentro.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Christian Cueva siendo recibido por Miguel Falero, gerente deportivo de Emelec. Falero, quien se desempeñaba como asistente técnico del Maño Ruíz, conoce a Cueva desde su etapa en la San Martín. pic.twitter.com/w6mDvcshQt — Jonathan Caramantin (@RePiura) June 14, 2025

Aunque en Ecuador afirman que el peruano de 33 años pasará exámenes médicos el lunes, este diario conoció de fuentes cercanas y confiables que eso, por el momento, no es una certeza. Hasta el cierre de esta nota, Cueva no ha firmado ningún contrato para ponerse la ‘10’ del cuadro eléctrico. Eso sí, existe predisposición de ambas partes para que se logre. El único impedimento es que Emelec aún no ha sido liberado de sus castigos en la FIFA (puedes revisarlo AQUÍ).

No dió declaraciones, pero su sola presencia ya generó muchas expectativas en un fútbol ecuatoriano que en 2023 gritó los goles de Paolo Guerrero en LDU de Quito y ahora disfrutará de la magia de un Christian Cueva centrado en lo que más sabe hacer: jugar al fútbol.

Christian Cueva junto al presidente de Emelec, Jorge Guzmán.

Una historia polémica

Un gran error cometido por Emelec fue el apuro para dar a conocer a Christian Cueva como su flamante refuerzo. Primero porque aún no habían sido liberados de sus castigos y segundo porque el futbolista era aún jugador de Cienciano, club con el que tenía vínculo hasta el 30 de junio de este mes.

El primer acercamiento de Emelec con Cueva se dio hace algunas semanas. Impresionados por el renacer de un jugador con chapa de mundialista en Cienciano, desde el ‘Bombillo’ le preguntaron cómo iba su situación contractual. Una vez enterados, el siguiente paso fue ofrecer el oro y el moro: bono cuando firme el contrato y un salario a la altura de su carrera internacional (30 mil dólares aproximadamente).

Lo curioso de todo esto es que, según fuentes cercanas al futbolista, Cienciano mantuvo una actitud raramente pasiva. Recién cuando el interés de Emelec empezó a tomar forma, el club cusqueño habría decidido iniciar los contactos respectivos para una posible renovación, algo que no se logró pese al “esfuerzo económico” que realizaron para mejorar su contrato, según el administrador Sergio Ludeña.

Este sábado, el ‘Papá’ se despidió de Cueva con una publicación escueta, corta y un simple “¡Gracias, Christian!”. Y el volante respondió a través de sus redes sociales: “Estoy seguro que en unos días, escuchándome, entenderán mejor”. La actitud del club primero y el rechazo del jugador a la propuesta después terminaron en lo que parece ser una relación rota.

¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗖𝗛𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡!

Anunciamos que Christian Cueva deja de formar parte de nuestro club. pic.twitter.com/jMSEODPVha — Club Cienciano (@Club_Cienciano) June 14, 2025

Desde Emelec, por su parte, no hicieron nada para que la salida del ‘10’ sea en las mejores condiciones. El anuncio de su llegada, tanto en las redes oficiales como en el evento “La Verdadera Explosión Azul”, dinamitó cualquier buen trato. Incluso Ludeña amenazó con demandar a la institución ecuatoriana porque anunciaron “a un jugador que tiene contrato”.

“Le he expresado claramente que nosotros no hemos incurrido en ninguna ilegalidad, porque el jugador nos ha manifestado que está cerrando su contrato en estos meses con el club, y eso nos permite reglamentariamente hacer un acercamiento”, respondió el presidente de Emelec, Jorge Guzmán.

Así, en medio de conflictos y polémicas, Christian Cueva llegó a Ecuador para jugar por su décimo club en el extranjero. Desde su primera salida a Unión Española de Chile, pasando por el Rayo Vallecano, Toluca y Pachuca de México, Sao Paulo y Santos de Brasil, Krasnodar de Rusia, Yeni Malatyaspor de Turquía y Al Fateh de Arabia; hoy el ‘10’ busca una vez más demostrar su valía fuera del Perú.

Sed de revancha

Seis goles y cuatro asistencias, entrenamientos a doble turno con el coach José Neyra, quizá la persona que más lo conoce y entiende, y llevando a Cienciano a los octavos de final de la Copa Sudamericana; Christian Cueva sintió como un golpe muy duro el no haber sido convocado por Óscar Ibáñez a la fecha doble que se acaba de jugar.

Creyó haber hecho todo para ser llamado, pero no vio su nombre en la lista final. Por eso, además de no sentirse valorado en Cienciano, tomó la decisión de volver al extranjero, aunque el club elegido sea Emelec, hoy en ronda de descenso en la Serie A de Ecuador.

“Fue un golpe duro, él siente que puede aportar mucho a la selección”, nos dicen desde el entorno del futbolista. Quizá en Ecuador, como lo hizo Paolo Guerrero cuando dejó Racing de Argentina para fichar por LDU de Quito, Cueva tenga una vida más para demostrar por qué puede seguir siendo el ‘10’ de la Bicolor.

*****

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.