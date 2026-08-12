Christian Cueva se mostró en desacuerdo con la posibilidad de que la selección peruana dispute gran parte de sus partidos de las próximas Eliminatorias Sudamericanas en ciudades de altura.

El volante de Sport Boys defendió la continuidad del Estadio Nacional de Lima como la principal sede de la Bicolor y cuestionó que se busquen ventajas geográficas sin considerar las características del futbolista peruano.

La decisión de incorporar a Cusco y Puno como sedes para las próximas Eliminatorias abrió el debate sobre si la selección debería trasladar su localía a ciudades ubicadas a mayor altitud.

Christian Cueva. (Foto: Sport Boys)

Cueva: “No le quites la identidad al fútbol peruano”

Durante sus declaraciones, Cueva fue contundente al defender al Estadio Nacional y la identidad que, según considera, representa para la selección peruana.

“No le quites la identidad al fútbol peruano, hermano. Déjalo en el Nacional, donde te regalamos ‘chocolate’. Te seguiremos regalando ‘chocolate’”, sentenció ‘Aladino’.

Para el mediocampista, la localía en altura puede ser utilizada de manera puntual, pero no debería convertirse en la principal alternativa durante todo el proceso clasificatorio. “Si es solo para algunos partidos, como el de Argentina y Brasil, es válido, pero no para toda la Eliminatoria”, explicó.

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Uno de los principales argumentos de Cueva está relacionado con la falta de adaptación de buena parte de los futbolistas peruanos a la altura.

El jugador sostuvo que la realidad de Perú es diferente a la de Bolivia, selección que históricamente ha utilizado la altura como una de sus principales fortalezas.

“Por qué vamos a hacer una comparación con el tema de la selección de Bolivia. La gran mayoría es nacido en La Paz y tiene esa memoria de poder recuperarse más rápido en la altura”, manifestó.

En esa línea, agregó que muchos integrantes de la selección peruana desarrollan su carrera en Lima o en el extranjero y no cuentan con una adaptación natural a las condiciones de ciudades como Cusco o Puno.

"NO LE QUITEN IDENTIDAD AL FÚTBOL PERUANO" 🗣️🇵🇪



Christian Cueva en desacuerdo con que la blanquirroja juegue las Eliminatorias Sudamericanas en altura porque la mayoría no está acostumbrado o no nacieron en los Andes peruanos.



“Si es solo para algunos partidos, como el de… pic.twitter.com/fwejkIhSI1 — ESPN Perú (@ESPNPeru) August 12, 2026

“En cambio, el jugador peruano, la gran mayoría no es nacido en la sierra”, añadió.

“No hay seguridad que ganas los partidos allá”

Cueva también puso en duda que trasladar la localía a la altura sea sinónimo de obtener mejores resultados en las Eliminatorias.

“Yo no comparto. Es una opción, pero que sea una opción de repente por distintas otras cosas, ¿no? Porque quieres sacar ventaja o quieres decir que vas a ganar los partidos allá, porque no hay seguridad que ganas los partidos allá”, reflexionó.

Para el futbolista de Sport Boys, la prioridad debería estar en conseguir que el fútbol peruano y sus jugadores continúen creciendo de manera progresiva, en lugar de depender exclusivamente de una condición geográfica. “Ahora, la idea es que nuestro fútbol, nuestros jugadores vayan creciendo, ¿no? Naturalmente”, concluyó.

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