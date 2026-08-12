Cueva pide mantener al Nacional como casa de Perú y deja contundente reflexión sobre la altura. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui
Cueva pide mantener al Nacional como casa de Perú y deja contundente reflexión sobre la altura. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui
Por Redacción EC

Christian Cueva se mostró en desacuerdo con la posibilidad de que la selección peruana dispute gran parte de sus partidos de las próximas Eliminatorias Sudamericanas en ciudades de altura.

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