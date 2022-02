Conforme a los criterios de Saber más

En un mundo futbolístico ultra profesional que vigila al milímetro las dietas, los ejercicios y hasta las horas de sueño en un laboratorio, los detalles cuentan. Para lo bueno o lo malo. Por eso no sorprende que ahora cada fin de semana desde Arabia lleguen buenas noticias sobre Christian Cueva. El ‘10′ de la Bicolor, que desde 2021 decidió entrenar con un coach personal para levantar su rendimiento y tener equilibrio emocional, marcó su segundo doblete -uno de ellos fue un golazo- en la goleada del Al Fateh (4-0) sobre el Al Ettifaq por la liga saudí.

Christian abrió la cuenta apenas a los 10 minutos. Tomó el balón por la izquierda, se metió hacia el área dejando rivales como conos y sacó un potente disparo que dejó sin chances al guardameta rival. A los 33′ volvió a aparecer tras recibir una asistencia y definir sin inconvenientes. Bendebka (37′) y Batna (87′) sentenciaron el partido para poner a su equipo en el séptimo lugar con 27 puntos, a 13 de la zona de clasificación a la Champions de Asia.

Es el mejor inicio de año de ‘Aladino’. Si tomamos nota desde 2015, año en el que Ricardo Gareca llegó a la selección peruana, el atacante solo en 2017 y 2018 anotó 3 tantos en los dos primeros meses. Hoy, va cuatro tantos, pese incluso a haber sido expulsado el pasado 11 de febrero, una roja que hacía parecer que todo iba a empezar mal, pero logró reponerse con dos dobletes consecutivos. “Levantarse cada vez más fuerte”, es el nuevo lema de un Christian que ilusiona a los peruanos a semanas de jugarse las últimas dos fechas de Eliminatorias.

Inicios de año de Cueva

era Gareca Club PJ Goles 2015 Alianza Lima 4 2 2016 Toluca 8 1 2017 Sao Paulo 6 3 2018 Sao Paulo 8 3 2019 Santos 3 - 2020 Pachuca 1 - 2021 Al Fateh 6 2 2022 Al Fateh 7 4

Si Perú -hoy en el quinto lugar con 21 puntos- depende de sí mismo para ir a Qatar 2022, en gran parte es por Cueva. El ‘Cholo’, con cinco goles y una asistencia, ha participado directamente en 18 puntos. Así de importante ha sido para la Blanquirroja. De hecho, la victoria histórica ante Colombia en Barranquilla, con el gol de Edison Flores, llegó tras una gran jugada de él.

El próximo 24 (vs Uruguay en Montevideo) y 29 (vs Paraguay en Lima) de marzo, el equipo de todos definirá si asiste directo al Mundial, hace una parada previa o se queda con las manos vacías. Nada es seguro aún. Lo que sí es seguro es que Christian no puede faltar. Su ausencia ante Ecuador, en el último encuentro (1-1), se notó.

El camino antes de Uruguay y Paraguay

Christian Cueva está encendido. El sacrificio que hace entrenando hasta en sus vacaciones está dando sus frutos. Y desde acá no solo celebramos sus goles, también nos ilusionamos de tener al mejor Cueva de la era Gareca. Decisivo de cara al arco, desequilibrante con los defensas y equilibrado emocionalmente.

Aún faltan algunas semanas para la última semana de marzo en la que Perú se jugará su boleto al Mundial Qatar 2022 y ‘Aladino’ aún tiene por delante algunos partidos para seguir en ese camino brillante antes de venir a entrenar a la Videna.

El próximo viernes, el Al Fateh visitará al Al Taawon. Luego recibirá al Al Abhá y cerrará el 17 en casa del Al Faisaly. Tres encuentros en el horizonte que pueden darnos a un Cueva feliz, concentrado y en su mejor estado de forma.

