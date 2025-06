Primero fue a través de sus redes sociales, luego en la Verdadera Explosión Azul, el evento que organizó el club eléctrico para presentar en sociedad a sus primeros refuerzos del año tras liberarse del castigo de FIFA por deudas y mala inscripción de juveniles que le prohibía fichar jugadores.

Quizá como un acto de apuro o tal vez pecando de novato, la directiva encabezada por Jorge Guzmán decidió anunciar como nuevo fichaje, entre otros, a Christian Cueva, aunque el ‘10’ aún no había firmado ningún contrato y seguía perteneciendo a Cienciano hasta el 30 de junio, según indican en el cuadro cusqueño. Además, en el portal de FIFA aún aparece -hasta el cierre de la nota- la restricción que tiene el cuadro norteño para inscribir nuevos futbolistas.

Sin embargo, más allá de toda la novela contada a detalle en este Diario, conversamos con tres exfutbolistas para que analicen la posible salida de Cueva, quien dejaría un Cienciano en octavos de la Copa Sudamericana e iría a un Emelec que pelea en los últimos puestos de la Serie A de Ecuador. ¿Será una buena decisión de concretarse? Leao Butrón, Miguel Rebosio y Diego Penny opinan al respecto.

¿Es la mejor decisión de Cueva dejar Cienciano en octavos de final de la Sudamericana e ir a un Emelec que pelea en los puestos de abajo? ¿Consideras que el fútbol ecuatoriano es mejor que el peruano? ¿Es un salto de calidad para Cueva? ¿Es el paso necesario para que vuelva a la selección o ya es mejor pensar en Perú sin Cueva de cara a las próximas Eliminatorias que empiezan en 2027 y él tendrá 35 años?

Christian Cueva Sus números este año con Cienciano Liga 1 Partidos: 10 Goles: 5 Asistencias: 2

Copa Sudamericana Partidos: 5 Goles: 1 Asistencias: 2

Leao Butrón, ocho veces campeón en el fútbol peruano

1. Cueva ha tenido la obligación ya, con la experiencia que tiene, de analizar los pros y las contras de la decisión que está tomando. Lo que sí creo es que no es una buena para Cienciano porque me parece que el equipo ha mejorado muchísimo futbolísticamente y parte de esa mejora era Cueva. Lo que es seguro es que para Cienciano no es lo mejor, pero para Cueva… sabrá Dios cuáles son los puntos que ha pensado para que se decida irse en caso de que se concrete.

2. Me parece que es más parejo el campeonato ecuatoriano. Físicamente quizás está un paso adelante. Ellos tienen un físico distinto, no solamente al peruano, al chileno, al boliviano, al venezolano. Entonces, creo que está un paso adelante en la parte física. Futbolísticamente creo que estamos por ahí.

3. En la selección tienen que estar los mejores. En este caso creo que Cueva está haciendo el mérito hace tiempo para ser convocado, pero Óscar (Ibáñez) no lo llamó en esta oportunidad. Sin embargo, creo que deportivamente está haciendo un buen campeonato.

Miguel Rebosio, campeón de la Copa del Rey con Zaragoza de España

1. Cueva está pasando por un momento bonito, me hubiera gustado que se quede, que se afiance más en Cienciano, que siga mejorando como lo viene haciendo, pero también está ante una oportunidad que le da el fútbol para volver a reengancharse con un equipo del exterior. Cueva está yendo como un refuerzo importante y puede pasar a ser figura de un club grande.

2. Sí, claro, por eso digo se vuelve a reengancharse con el tema del fútbol de afuera. Y, creo, además, para que su vida personal, fuera de las canchas, esté más tranquila y no haya ese tema que está en estos momentos con su entorno. Ojalá le vaya muy bien, por su buen, el de su familia y, sobre todo, del fútbol peruano.

3. Hay futbolistas que han estado con mucha mayor edad. Tocará ver también qué es lo que quiere Óscar Ibáñez o el nuevo entrenador que llegue a la selección. El problema es que hasta el momento no hay otro Cueva, así como tampoco hay otro Paolo Guerrero. Entonces sin un futbolista que deslumbre para señalar que es el nuevo Cueva, es difícil pensar en una selección sin él.

Christian Cueva sería presentado en las próximas horas ante su nueva hinchada de Emelec. (Foto: Cienciano)

Diego Penny, cuatro veces campeón del fútbol peruano y exportero del Burnley de Inglaterra

1. Es una visión distinta la de Cueva con respecto a la opinión pública. Él lo ve como un crecimiento en su carrera y yo siento lo mismo.

2. El fútbol ecuatoriano en general está mejor visto en el mundo que el peruano. A pesar que a nivel clubes la U eliminó a ambos ecuatorianos (Barcelona e IDV por Copa Libertadores), eso no quita que Ecuador sea un país exportador y con una liga más competitiva que la nuestra.

3. Para mi cueva debió ser llamado por Oscar Ibáñez en esta fecha doble; sin embargo, considero que el técnico ha conversado mucho con él y le ha explicado el porqué de su no convocatoria. Y estoy seguro que tiene mucho que ver con lo que está viviendo hoy con su posible traslado a Emelec.

