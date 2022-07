La marcha de Ricardo Gareca ha disgustado y entristecido a la gran mayoría de peruanos. Y ni qué decir de Christian Cueva, el jugador fetiche del ‘Tigre’ en estos siete años, y quien más cariño le mostró, seguramente. Sus abrazos -como padre e hijo- han quedado inmortalizados. Pero ‘Aladino’ no lo quiere soltar. Y, de hecho, con el pasar de las horas crece el rumor de que nuestro ‘10′ está dispuesto a dejar de jugar con la selección si la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no hace nada para retener al entrenador argentino.

Según la información del programa ‘Pitazo Final’, de Radio Ovación, Christian Cueva estaría evaluando renunciar a la selección peruana en caso el ‘Tigre’ no siga al mando del equipo. ‘Aladino’ le habría mandado un mensaje a Agustín Lozano, presidente de la FPF, para que no cuenten más con él en el combinado nacional si las cosas se quedan como están.

Incluso, Cueva no sería el único que está valorando su renuncia. Otros jugadores de la selección también lo estarían considerando. Sin duda alguna, la situación se ha vuelto bastante tensa y en las próximas horas, o días, cualquier cosa puede pasar.

Lo cierto es que, de concretarse la renuncia del ‘10′, este no sería el primer jugador que decide no jugar con la selección. Ya hay algunos antecedentes de futbolistas peruanos que prefirieron no vestir -o seguir vistiendo- la ‘Blanquirroja’ por diversos motivos. Incluso, a nivel femenino está el caso de Adriana Lúcar y Miryam Tristán, quienes decidieron no seguir atendiendo a las convocatorias de la selección por todo el escándalo generado por el extécnico de la rama, Doriva Bueno.

Julio César Uribe

En las desafortunadas Eliminatorias para Italia 90′, Julio César Uribe era una de las estrellas del equipo, pero apenas pudo disputar un partido. El ‘Diamante’ no llegó a tiempo para el debut contra Bolivia desde Colombia (derrota por 2-1 en La Paz) y un mes después se hizo presente en Lima para recibir a Uruguay, un partido que desencadenó el malestar de todos, pues perdimos 2-0 en casa y a la par estábamos perdiendo las chances de clasificar al Mundial.

“El público peruano siempre ha sido frío. Jamás ha sabido compensarte por el esfuerzo que muestras en la cancha. No perdona nunca. Hay excesos. Se puede pasar momentos, pero hay que tener paciencia”, declaró Julio César Uribe, según reporte del libro ‘Con todo, contra todos’ acerca de ese encuentro.

Aquella derrota contra Uruguay significó el último cotejo oficial del ‘Diamante’ con la selección. El volante decidió no jugar con la ‘Blanquirroja’ por un tema de incentivos económicos, que no pudo acordar positivamente con la FPF.

Jorge Olaechea

Lo mismo ocurrió con Jorge Olaechea. ‘Mango’, como se le conocía, decidió no subirse al avión rumbo a Uruguay para el último partido de aquellas Eliminatorias para Italia 90′, reclamando que la FPF no le había pagado un monto de tres mil dólares por concepto de incentivos.

Tras esa renuncia a jugar por la ‘bicolor’, Olaechea recibió un duro castigo. La FPF elevó su caso al Tribunal del Deporte del IPD y fue sancionado con seis meses sin jugar por su club (Sporting Cristal) y cinco años sin poder representar a la selección peruana.

Andrés ‘Balán’ Gonzales

En la Copa América de Chile en 1991, Andrés Gonzales no se sintió feliz con una decisión técnica de Miguel Company, que lo relegó al banco de suplentes en el debut del torneo.’Balán’ renunció a jugar el siguiente partido con la selección peruana, acusando que se encontraba mal anímicamente. Sin embargo, el DT lo separó de la delegación nacional y meses después, fue castigado a no jugar con la ‘Blanquirroja’ hasta fines del año 1993.

“Yo era titular, pero en el debut ante Paraguay, Company no me puso en el equipo y me sentí mal, y luego cuando me preguntaron si me sentía bien para el siguiente partido, dije que no. Me regresaron a Lima y me castigaron”, contó en una entrevista con El Bocón el mismo Andrés Gonzales, que no tardó en pedir perdón por su indisciplina y solo pudo obtenerlo a través de un indulto de Alberto Fujimori, entonces presidente del país. Gracias a ello, logró volver a vestir los colores patrios.

‘Chemo’ del Solar

Corría el año 1995, cuando José Guillermo del Solar ya era uno de los máximos referentes de la selección peruana. Sin embargo, los resultados no le acompañaban a la ‘Blanquirroja’. En la Copa América de ese año, Perú fue eliminado en fase de grupos sin haber conseguido victorias (apenas un punto sumado). Y, al año siguiente, el arranque de las Eliminatorias no fue nada bueno. Eso desencadenó duras críticas a ‘Chemo’, quien decidió renunciar a la selección.

Después de un partido clasificatorio contra Colombia en Lima, que terminó igualado 1-1, Del Solar no solo se cansó de los cuestionamientos de la prensa y de la hinchada, sino también de la indisciplina de sus compañeros, por lo que dio un paso al costado. “Jugar por la selección peruana lo único que hace es perjudicarme [...] Estoy jugando en Europa 5 años, hace ocho estoy afuera y me tratan bien. Pero vengo al Perú y es el único sitio donde me tratan mal, y es mi país, eso me duele”, le confesó a su DT.

‘Chemo’ recién volvió a ser convocado a la selección para las Eliminatorias 2002, jugando su último partido oficial el 8 de noviembre del 2001, en una derrota contra Argentina (2-0).

Claudio Pizarro

En el 2006, la selección peruana disputó la llamada “Copa del Pacífico” contra la selección Chilena, dos partidos amistosos para los que Claudio Pizarro fue convocado. Sin embargo, el delantero peruano le informó a su entonces entrenador, Franco Navarro, que solo iba a jugar uno de esos encuentros y eso no le gustó nada al DT, que relegó al ‘Bombardero’ a la banca de suplentes y solo le permitió jugar 28 minutos del primer cotejo contra ‘La Roja’, que concluyó en derrota por 3-2, donde pudo anotar pese a su poco tiempo en la cancha.

Tras ello, Pizarro -firme en su posición- partió a Alemania sin jugar el otro partido contra los chilenos y, posteriormente, informó a la FPF que no volvería a vestir la ‘Blanquirroja’ mientras el comando técnico de Navarro continúe en el mando.

“He enviado una carta hace algunas horas a los dirigentes de la Federación informando que, mientras continúe este comando técnico, no jugaré por la selección. Por lo tanto, pido que no me convoquen para los siguientes partidos. Mi decisión es determinante”, señaló el ‘Bombardero’, que volvió a las convocatorias al año siguiente con Julio César Uribe en el banquillo.

Luis Advíncula

La renuncia más reciente ha sido la de Luis Advíncula. El ‘Rayo’ falló uno de los penales en el repechaje contra Australia de hace un mes y se responsabilizó por la eliminación de la selección peruana. El pesar fue tan grande que ‘Luchito’ anunció que no seguiría jugando en el combinado nacional.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la Selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto, a mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, expresó el lateral derecho a través de su Instagram oficial.

Desde entonces, Advíncula no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema, pero los hinchas peruanos están esperanzados en que ‘Bolt’ pueda superar ese triste capítulo y reconsidere su decisión. Las puertas de la selección siempre estarán abiertas para él.