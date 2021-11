Conforme a los criterios de Saber más

A Christian Cueva siempre le gustaron los abrazos y nunca olvidó dar las gracias. Hace 13 años, cuando aún era menor de edad, ‘Aladino’ anotaba su primer gol como profesional en Huaraz, ante Sport Ancash. En medio de la celebración buscó al entonces técnico de la San Martín, Víctor Rivera, y lo abrazó por más de diez segundos. Lo mismo pasó el martes con Ricardo Gareca, en el estadio Olímpico de Caracas. Ambos entrenadores entendieron cómo guiar los mejores pasos del ‘8′ de la selección peruana. Para que Cueva pueda gobernar con su juego, primero tiene que haber una cuestión de confianza.

LEE TAMBIÉN | El abrazo del alma para volver a una zona de clasificación mundialista | CRÓNICA

“Aún me acuerdo ese abrazo. Christian estaba tan chico, que el uniforme de club le quedaba grande. Sí, le gusta retribuir el aprecio y la confianza. Es el lado noble y generoso que tiene como persona”, dice Víctor Rivera, el técnico que lo hizo debutar en Primera. Para entender la recuperación futbolística y física de Cueva, hay que escuchar a quienes más lo conocen. Según Rivera, la tranquilidad emocional que ha encontrado el hombre del Al Fateh de Arabia ha sido fundamental para volver a su mejor versión.

“Tiene mucho que ver la parte mental. Se ha preocupado de lo físico también, tiene un preparador físico personal y toda la confianza que siempre le ha dado Ricardo Gareca. Se ha mentalizado en aportarle a la selección. Christian más que consejos, necesita tranquilidad”, dice Rivera.

Tras anotar contra Venezuela, Christian Cueva se posicionó como el sexto máximo artillero histórico de la ‘Blanquirroja’ en partidos oficiales. Sin embargo, el volante no siempre se llevó los elogios de la hinchada peruana.

De “Huamachuco” a ‘Aladino’

Antes de que Christian Cueva sea ‘Aladino’, primero fue ‘Huamachuco’, ese joven de 15 años que llegó desde el norte, luego de un partido de exhibición del equipo juvenil de la Universidad San Martín (dirigido en aquel tiempo por Orlando Lavalle) en La Libertad.

“Nos invitaron para un partido por el aniversario de Huamachuco. Decidimos ir con un equipo juvenil. Nos dijeron que tenían un jugador muy bueno. El entrenador Orlando Lavalle viajó con la delegación. Al término del primer tiempo, Lavalle me dijo: ‘juega mucho’. Era Christian”, cuenta Alberto Masías, director de menores en la Universidad San Martín.

Christian Cueva llegó con una sola mochila a los entrenamientos de la Universidad San Martín en el año 2006. Ese día, era el cumpleaños de Víctor Rivera. Rápidamente, ‘Cuevita’ se ganó la confianza de sus compañeros y comenzó a pedir consejos a los más experimentados. “Christian siempre estuvo muy arropado, cuando llegó era muy tranquilo, pero le gustaba andar con los mayores”, nos responde Leao Butrón, quien fue su compañero en la San Martín y en Alianza Lima.

El cuestionado Cueva

Cueva es un devoto de la acción de gracias. No solo abrazó a Gareca, o al ‘Chino’ Rivera, sino que además tuvo gestos con otras personas que fueron decisivas en su carrera. “Cuando firmó su primer contrato me invitó a almorzar. Y años después, me invitó para una final cuando jugaba con la Unión Española. Me llevó a su departamento. Al final ganan el partido, da la vuelta olímpica y me lanza la camiseta. Era mi cumpleaños”, recuerda Masías.

Después de su penal errado ante Dinamarca, en el Mundial, el tránsito de Cueva por la selección peruana ha sumado más críticas que aplausos. Ex compañeros de ‘Aladino’ coinciden en que el ‘8′ no merecía tantas diatribas. “Christian ha cometido muchos errores, pero creo que ha sido golpeado de manera excesiva. A pesar de todo siempre ha creído en él, se ha puesto a punto físicamente. Se le nota muy bajo de peso. Eso da como resultado el rendimiento que hemos visto”, explica Butrón.

El desfachatado Cueva

Para definir la relevancia de su buen juego, la palabra que se repite con frecuencia es “atrevido”. Casi por voto unánime, Christian Cueva tiene una cualidad que lo hace irremplazable para Gareca: la desfachatez con la pelota, la esencia del fútbol peruano.

“Christian puede fallar un penal, pero nunca se esconde, siempre pide la pelota. Es un jugador con mucha personalidad, nunca pide que lo cambien. Yo lo vi crecer y evolucionar, lo vi darse cuenta de diferentes situaciones de la vida. Lo más fácil es condenar al futbolista”, dice Germán Alemanno, otro ex compañero de Cueva.

Los goles de ‘Aladino’ en las Eliminatorias ratifican el retorno del jugador habilidoso e influyente de la era Gareca (15 tantos y 12 asistencias). ¿Cuál es el secreto de esta redención futbolística? “Ahora parece sí preocuparse por el tema físico, Yo siempre que dije que con las condiciones que tiene Christian, si tuviera el estado físico que en algún momento tuvieron Alexis Sánchez o Arturo Vidal, se hubiera mantenido jugando en Europa con el mejor nivel”, analiza Álvaro Barco, gerente deportivo de la Universidad San Martín.

Christian Cueva, con 15 años, en sus primeros años en la Universidad San Martín. (Foto: USMP).

Para Leao Butrón, la reaparición goleadora de Cueva también tiene relación con su trabajo extra para recuperar su mejor estado físico. Y allí, para el ex golero de Alianza Lima, ha pesado la insistencia del comando técnico de Ricardo Gareca por mejorar a sus convocables. “ Yo estoy casi convencido que el comando técnico de la selección ha tenido mucho que ver en la recuperación de Christian. El equipo de trabajo de Gareca está muy pendiente de eso. La mejora de la selección tiene mucho que ver con la parte física, especialmente con Christian”, concluye el ex golero de Alianza Lima.

Cinco goles en esta Eliminatoria y una notable recuperación física, convierten a Cueva en el valor infaltable de este tramo final para buscar un cupo a Qatar. ‘Aladino’ es el valor que a veces se extravía, pero que siempre sabe volver. A los 17 años, desapareció por unos días de la San Martín. Preocupó a todos porque el plantel iba a viajar a un cuadrangular en Uruguay. Cuando reapareció explicó que tuvo que irse a Huamachuco, para jugar un torneo interfamilias. “Estamos a punto de jugar una Copa Libertadores”, le recriminó el gerente Álvaro Barco. Cueva agachó la cabeza y en voz baja trato de defender su extraña decisión: “El campeón se ganaba un toro. Y lo gané”.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Christian Cueva anotó el 2-1 de la Selección Peruana ante Venezuela y se consolidó como el goleador de 'La Bicolor' en estas Eliminatorias Qatar 2022. 'Aladino' llegó a su tanto número cinco en la competencia y le sacó ventaja a André Carrillo. (Fuente: América TV) https://www.americatv.com.pe/deportes/