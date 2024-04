Christian Cueva continúa su etapa de recuperación, luego de sufrir meses atrás una lesión a la rodilla que lo alejó de los campos de juego cuando vestía la camiseta de Alianza Lima.

Actualmente, sin equipo, llamó la atención luego de que se difundieran imágenes junto al seleccionador nacional Jorge Fossati en el nuevo gimnasio de la blanquirroja en la Villa Deportiva Nacional.

“La selección siempre ha sido una familia. Conversar un rato con ellos, con el ‘profe’ Fossati, es lindo. Aprender, escuchar cosas nuevas que ellos han vivido en el fútbol, hace que uno vaya mentalizándose en lo que quiere”, declaró en diálogo con el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol.

“Eso es lo que estoy haciendo, para terminar el proceso de recuperación y esperar que pueda estar pronto en las canchas”, agregó.

Por otro lado, se refirió al presente de la selección peruana que se ubica en el último lugar de las Eliminatorias sudamericanas.

“Este grupo ha sido de sacar adelante momentos duros, y no tengo dudas que va a ser así. Más allá de a quién convoque y quién no, estoy seguro que el ‘profe’ está haciendo las cosas bien. Como siempre lo he dicho, juntos podemos conseguir los anhelos que uno desea, y uno de ellos es ir al Mundial”, finalizó.