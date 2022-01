Conforme a los criterios de Saber más

De entrada hay que aceptarlo: Christian Cueva es el mejor jugador de la selección peruana en estas Eliminatorias Qatar 2022. Es irremplazable, vital. Condenado muchas veces, pero respondiendo siempre en el campo. De su diestra, su bendita diestra, nació el gol de Edison Flores -otro condenado exageradamente- para el triunfo heróico e histórico ante Colombia en Barranquilla después de casi 25 años. Otra hazaña de este equipo de Ricardo Gareca.

Christian es, junto a Pedro Gallese, el único futbolista de la selección peruana que jugó los 15 partidos de las Eliminatorias. Tiene cinco goles en el torneo y todos sirvieron para que la Bicolor gane. Además, asistió ante Colombia para otra victoria. Es decir, contribuyó directamente en 18 de los 20 puntos que tiene la Blanquirroja en la tabla para situarse en el cuarto puesto. Sí, en zona de Mundial.

El aporte de Cueva Fecha 6 Perú 1-0 Venezuela Gol 3 puntos Fecha 8 Ecuador 1-2 Perú Gol 3 puntos Fecha 11 Perú 2-0 Chile Gol 3 puntos Fecha 13 Perú 3-0 Bolivia Gol 3 puntos Fecha 14 Venezuela 1-2 Perú Gol 3 puntos Fecha 15 Colombia 0-1 Perú Asistencia 3 puntos

En medio de la euforia, en medio del llanto de alegría, es momento de pensar en lo que viene: Ecuador. Perú (4° con 20 puntos) tiene atrás a Uruguay (5°, 19 pts.) y Colombia (6°, 17 pts.). No hay margen de error. Sin embargo, ahora debemos afrontar el choque ante los norteños sin nuestro mejor jugador, sin nuestro ‘10′: Cueva.

‘Aladino’ cometió una falta evitable a los 55 minutos en contra de James Rodríguez. El árbitro del partido, con decisiones localistas, decidió mostrarle la amarilla sin saber los daños colaterales que eso ocasionaba. Ahora Ricardo Gareca deberá armar su once sin una de sus piezas fundamentales, sin su “hijo futbolístico”.

Este martes en el Estadio Nacional, ante Ecuador, la Blanquirroja se jugará el todo por el todo. No vale otro resultado que la victoria. Y creer en un triunfo no es algo utópico. La Bicolor no pierde ante el ‘Tri’ en un partido oficial desde 2011 y por Eliminatorias en Lima desde 2009. Pero ahora toca enfrentarlos sin ‘Aladino’. ¿Cuáles podrían ser los reemplazantes? Analicemos.

Flores parte con ventaja

El “retorno” de Edison Flores, el de los goles históricos, fue por todo lo alto. Parecía ausente desde hace muchos partidos, pero en Barranquilla dijo presente. Y ante la ausencia confirmada de Christian Cueva, el ‘Oreja’ sacó ventaja para ser el reemplazante.

Ricardo Gareca puede usar distintos esquemas en los que encaje el atacante del DC United. Perú inició, ante Colombia, con un 4-3-3 con un rombo en el mediocampo conformado por Renato Tapia, Sergio Peña y Yoshimar Yotún. André Carrillo por la banda derecha, Cueva por la izquierda y Gianluca Lapadula como único delantero. En esa posición de ‘Aladino’ puede encajar Flores.

En el 4-2-3-1, esquema con el que jugó el segundo tiempo, el ‘Tigre’ mandó a Christian por el medio. De ser así, el propio Flores puede asumir ese rol. De hecho, en la fecha 3 ante Chile, el técnico alineó al exUniversitario por el medio en reemplazo de Cueva.

Otra opción: Peña

Sergio Peña tuvo en la Copa América un trampolín para mostrar que sí es un jugador de selección. Su presencia en el medio junto a Yoshimar Yotún y Renato Tapia es vital para la Bicolor. Y con eso, también parte como una opción para cubrir el espacio que deja Christian Cueva. Aunque claramente eso dependerá de cómo llegue al martes ante Ecuador, ya que salió en el entretiempo por problemas físicos.

Si Ricardo Gareca mantiene su 4-3-3, la mejor opción es Edison Flores y el propio Peña en el medio. Si decide jugar con un 4-2-3-1, la idea sería darle más libertad a Peña en ataque, por el medio, y dejar al ‘Oreja’ por la banda.

Edison Flores y Peña son las opciones. Pero también hay muchos por detrás. Raziel García y Gabriel Costa también. O adelantar a Marcos López y dejar el lateral izquierdo para Miguel Trauco con la consigna de reforzar la marca ante Gonzalo Plata, el extremo derecho ecuatoriano que se ha mostrado como el mejor jugador de ellos.

Sea quien fuese el elegido, es necesario entender que la ausencia de Christian Cueva se sentirá demasiado. Su presencia es un plus. Es nuestro crack. Pero Ricardo Gareca ya demostró que es un tocado a la hora de elegir a los once que saldrán al campo en busca del triunfo.

