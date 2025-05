El escenario de la selección peruana

Suena a cliché, pero finalmente esta es la fecha doble clave en las Eliminatorias. Por primera vez existe el riesgo alto de que la selección peruana quede eliminada formalmente de las Eliminatorias en su puja por alcanzar el repechaje al Mundial 2026.

Perú es penúltimo con 10 puntos y el séptimo lugar (para el repechaje) le pertenece a Venezuela con 15 unidades, seguido de Bolivia con 14. Es decir, estamos a 5 puntos de distancia con 12 puntos en juego. Si los resultados juegan en contra y Perú no suma puntos ante Colombia ni frente a Ecuador, quedaría sin chances ya ni para el repechaje.

Es en ese escenario que Ibáñez debe anunciar a su lista de convocados este domingo. Perú visitará a Colombia el viernes 6 y luego recibirá a Ecuador el martes 10 de junio. Y es ahí donde salta una novedad: Christian Cueva.

Óscar Ibáñez convocaría a Christian Cueva para la penúltima fecha doble de las Eliminatorias. (Foto: Jesús Saucedo / GEC).

Christian Cueva y su renacer

El heroísmo no admite resignación. Tampoco los pósteres ni las figuritas del álbum. Mucho menos en el fútbol. Quizá y por eso cuesta tanto entender que el mejor momento de un crack siempre fue pasado [suena ridículo, pero se comprueba en la vida real]. Christian Cueva, nuestro ídolo de barro, aquel que teniendo todo en contra supo liderar a la selección peruana hacia una Copa del Mundo luego de 36 largos años, es un ejemplo de esta teoría.

Han pasado siete años de esa hazaña y algo de por lo menos 36 meses desde que el huamanchucano caducó para la alta competencia. Pese a todo, nos negamos a aceptarlo y apenas a un ápice de esperanza de volver a ver a Aladino en su máximo esplendor, creemos. Tenemos fe.

Christian tiene ya 33 años y antes de pelearse con la pelota, se peleó con la balanza. Aunque su picardía proviene del ingenio, las gambetas y amagues imposibles nacen de su físico. Sus últimas grandes hazañas datan del 2021. Cuatro años después, parece haber encontrado -por fin- la fórmula para reinventarse. Al menos en las últimas semanas, desde que Carlos Desio asumió la dirección técnica de Cienciano.

Los números de Cueva este 2025

Club Minutos Goles Asistencias Cienciano 567 5 4

Su cercanía desde Santos (Desio era asistente de Sampaoli) los hace cercanos. A diferencia de Díaz que alejó a Christian del primer equipo de Cienciano, Desio lo arropó. Se ha convertido en su segundo Gareca y ese soporte emocional le ha dado a Cueva la fortaleza para repatriar su mejor versión. O al menos una más alejada a la muy mala que ha tenido en estos dos últimos años.

Fue figura con un penal ante Alianza Lima, luego en la Sudamericana jugando en Cusco. En el último duelo previo a la convocatoria se lució con otro gol y dos asistencias más. Si el fútbol se calificara por las estadísticas, Cueva sería capitán de la selección ante Colombia. Aunque todavía no le alcanza para disimular la redondez de su abdomen.

A los 33 años su talento aún le alcanza para ser figura pese a que no está en su nivel más óptimo a nivel físico. Por lo menos ya le alcanza para volver al radar de la selección peruana.

¿Christian Cueva vuelve a la selección peruana?

Hace tres años que Christian Cueva no alcanzaba el nivel goleador que hoy tiene en Cienciano. En Videna lo siguen de cerca. Ha conversado con Ibáñez en varias ocasiones y el técnico tiene el compromiso del jugador.

Cueva quiere volver a intentarlo. Está comprometido. Aún no está en su peso ideal ni en su mejor estado físico. Es más, probablemente nunca alcance ese objetivo. Pero ha prometido mayor profesionalismo y una vida fuera de las canchas más organizada y con más descanso.

Desde la selección peruana le han puesto dos condiciones: que llegue a su peso ideal y que su estado físico corresponda al de un seleccionable. Por ahora la ciencia indica que está lejos, pero bastante más cerca que en la última fecha eliminatoria de marzo. Su progreso no solo ha sido rápido, también ha tenido resultados positivos como sus goles y sus asistencias en Cienciano.

¿Cueva tiene nivel de selección?

La vuelta de Cueva se consolida con el mal momento de Sergio Peña, quien lleva buen tiempo sin minutos en el PAOK. Otro nombre que suena fuerte es el de Alejandro Hohberg, quien lleva 8 goles en 12 partidos con Sport Boys.

Además de la edad (ambos tienen 33 años), en común está su vigencia en tela de juicio. Mientras que Hohberg nunca destacó en la selección, Cueva apenas lleva un mes con buenos números luego de más de tres años en decadencia.

La justificación sigue siendo la misma: en el fútbol peruano no hay mucho de dónde escoger. El dilema, más bien, debería ir otro lado. Preguntarnos si ya casi eliminados, conviene apostar por el inicio de un recambio o seguir dependiendo de futbolistas que hace rato dejaron de estar en su mejor nivel.

Christian Cueva fue la gran figura en el triunfo de Cienciano en Matute ante Alianza Lima.. (Cienciano)

La posible lista de convocados

Respecto a la primera lista de Ibáñez, de marzo, surgen algunas interrogantes por presente. En el arco la gran duda es si Carlos Cáceda repetirá, aunque ante la ausencia de una variante mejor, podría volver a ser llamado pese a que en Melgar no le ha ido tan bien el último mes.

En defensa la única duda es Aldo Corzo. No ha sido su mejor mes con Universitario, aunque -otra vez- su experiencia y su rigor táctico lo ayudan. En el mediocampo Sergio Peña y Jesús Castillo (no juegan) deberían dar espacio para la posible vuelta de Christian Cueva y una sorpresa como la de Hohberg. Catriel Cabellos es otro de los que muy seguramente no volverá a repetir convocatoria.

Minutos desde la última fecha doble en marzo

Jugador Club Minutos Goles Sergio Peña PAOK 0 0 Luis Ramos América de Cali 548 1 Pedro Aquino Santos Laguna 19 0 Jesús Castillo Gil Vicente 0 0

El discreto momento de Luis Ramos en América de Cali, donde ya es suplente, también podría ponerlo fuera de la lista en favor, quizá, del Tunche Rivera. Más opciones con experiencia de segunda línea, no hay. Solo un detalle: Sergio Peña y Pedro Aquino llevan semanas entrenando en la Videna, por lo que su llamado sigue siendo una posibilidad.

Kevin Quevedo no juega hace dos partidos y en Alianza ya revelaron que está sentido. Igual podría ser una opción frente a la escasez.

La posible lista

Los jugadores subrayados en amarillo son quienes posiblemente no vuelvan a repetir convocatoria.

Arqueros

Pedro Gallese (Orlando City)

Carlos Cáceda (FBC Melgar)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Defensas

Aldo Corzo (Universitario)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Luis Abram (Atlanta United)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Marcos López (Copenhague)

Erick Noriega (Alianza Lima)

Miguel Araujo (Portland Timbers)

Volantes

Pedro Aquino (Santos Laguna)

Catriel Cabellos (Sporting Cristal)

Jesús Castillo (Gil Vicente)

Oliver Sonne (Burnley)

Piero Quispe (Pumas UNAM)

Sergio Peña (PAOK)

Renato Tapia (Leganés)

Delanteros

Paolo Guerrero (Alianza Lima)

Gianluca Lapadula (Spezia Calcio)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Bryan Reyna (Belgrano)

Edison Flores (Universitario)

Luis Ramos (América de Cali)

Andy Polo (Universitario)

André Carrillo (Corinthians)

Kenji Cabrera (FBC Melgar)

