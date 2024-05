“Está en muy buen camino, reconoce que cometió errores, que se equivocó, y esa es la gran base para el cambio”, añadió el entrenador de la Bicolor. Christian parece haber retomado su carrera. Luego de salir abruptamente de Alianza Lima con una grave lesión en su rodilla derecha (rotura del ligamento cruzado anterior) y verse envuelto en diferentes problemas extradeportivos, el volante viajó en marzo a España para evaluarse con Ramón Cugat, una eminencia de la medicina deportiva. El reconocido traumatólogo lo evaluó y le ofreció un tratamiento novedoso, con una máquina que él mismo mandó a diseñar, para recuperarlo sin necesidad de operación. Aún en tratamiento, Cueva decidió empezar la etapa final de su recuperación en la Videna bajo la mirada del técnico charrúa.

Christian Cueva entrena en Videna para culminar su recuperación. (Foto: FPF)

“Lo veo en una posición firme, con paz, alegría. Lo veo venir acá (Videna) todos los días, excepto los domingos. No es solo lo que trabaja acá, sino también en su vida diaria. Veo su progresión en varios aspectos y veremos cómo sigue en las próximas semanas”, sostuvo.

Fossati entiende la importancia de Cueva en la selección peruana, así como de Carlos Zambrano o Paolo Guerrero. Desde que asumió como seleccionador, el uruguayo siempre mantuvo comunicación con los tres, mostró su preocupación cuando no tenían equipo y les brindó soporte. Entiende, también, que no es momento de un recambio generacional abrupto, por lo que es necesario contar con los líderes y referentes de los anteriores procesos.

¿Christian Cueva como opción en la Copa América?

DT pudo confirmar que el deseo más grande de Christian en estos momentos es regresar al fútbol profesional con miras a la Copa América que se realizará entre junio y julio en Estados Unidos. Sabe que está contra el tiempo, pero agotará todas las opciones para lograrlo. Y ahí está Jorge Fossati para ayudarlo.

“La Copa América ahora mismo parece una utopía para él, pero yo digo ‘nunca digas nunca’” , señaló el técnico charrúa, quien espera tener a Cueva en esas semanas en el que la selección convivirá de cara al torneo continental. Es un tiempo en el que, como señaló el propio estratega, los seleccionadores se vuelven entrenadores, viven el día a día y pueden mejorar sus ideas.

“El mejor de los escenarios para la selección es que Christian se recupere. Y que vuelva a ser Christian Cueva, incluso mejorado. Y creo que están dadas las condiciones para que vuelva mejorado”, agregó.

Para Fossati, la Copa América servirá para “sacar un plantel fuerte para afrontar las Eliminatorias”. Por eso se quejó del cambio de reglamento para el torneo que ahora solo permite una lista final de 23 jugadores y no 26 como en la edición pasada. Algo que podría complicar el panorama, ya que solo debería llevar dos jugadores de campo por puesto.

En ese sentido, el entrenador es consciente que con Cueva todo debe ir día a día, al ritmo de su recuperación. De eso depende exclusivamente su presencia en Estados Unidos. Si no está al cien por ciento, Fossati tiene decidido no llevarlo por temor a arriesgarlo. Si no llega, espera que sí lo haga para el reinicio de las Eliminatorias en septiembre.