Christian Cueva preocupa en Perú por su situación en Sao Paulo

En sus momentos más difíciles, Ricardo Gareca casi siempre ha abrazado a Christian Cueva. Al margen de algún bajón de rendimiento en Sao Paulo, de algún desencuentro con algún entrenador en Brasil, siempre lo tuvo a su derecha. Como un padre con el hijo caído y desorientado. El ‘8’ de la selección le ha respondido con goles y asistencias, convirtiéndose en uno de los más regulares durante la campaña que llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018. Ese tiempo de protección se estaría terminando. El mal genio de este ‘Aladino’ haría peligrar el principal de sus deseos.

Christian Cueva a finales del 2017 sonaba como nombre fijo no solo en las próximas convocatorias, sino como titular para el debut mundialista en Rusia 2018 ante Dinamarca. Sin embargo, Gareca ya anunció que mantendrá su línea de hacer prevalecer la continuidad en el juego y lo que se podría venir para ‘Aladino’ es un tiempo con pocos minutos en el campo por un acto que podría tomarse como poco profesional. Su posición de rebelde sin pausa haría que su película no tenga el mejor de los finales.

La situación se presenta así de incierta para Cueva en las próximas semanas con Sao Paulo. En los últimos días pidió no ser tomado en cuenta en el encuentro ante Mirassol por el Paulistao y eso podría sentenciarlo con un técnico como Dorival Junior, que no admite este tipo de actitudes en sus planteles. Alguna vez ya dejó de lado a Neymar por problemas de conducta. ¿Por qué no lo haría con Cueva?

—Una aclaración—



Las razones del jugador peruano no se entienden fácilmente. Según el mensaje que escribió, y luego borró, en Instagram, pidió quedar al margen al no encontrarse en el grupo de titulares. Las versiones periodísticas en Brasil afirman que esa actitud desafiante con su club se debe a que no lo vendieron al Al Hilal de Arabia Saudí, donde iba a multiplicar su sueldo hasta casi nueve millones de dólares al año.

Fernando Rada, uno de los agentes de Cueva en Brasil, declaró en RPP que ese mensaje en las redes sociales fue un malentendido con un community manager y aclaró que no existen planes de emigrar con ‘Aladino’ en el corto plazo. “A meses del Mundial, Christian no puede cambiar ni de club ni de país”, comentó.

Llegó tarde a la pretemporada, pide elegir partidos para ser tomado en cuenta y su mente está más en hacer cálculos de un próximo contrato. Rusia está a doce horas de Sao Paulo. Christian Cueva se ha alejado unos kilómetros más. Su vuelo a Moscú aparece suspendido por su mal tiempo.