Christian Cueva fue convocado a la selección peruana en calidad de invitado por el entrenador Jorge Fossati y, tras lo sucedido con Renato Tapia, la pregunta sobre su situación frente a una posible lesión tomó protagonismo.

Al respecto el representante y abogado de ‘Aladino’, Julio García, en diálogo con Perú21, compartió la información que maneja sobre el particular.

Ante la consulta de quién asumiría los gastos en caso de que Cueva sufra alguna lesión en algún entrenamiento o partido al que sea considerado, dijo lo siguiente:

“Yo asumo que tendría que ser la Federación, ¿no? Porque finalmente no sería un acto unilateral: él no puede entrenar con la selección si es que ellos no están de acuerdo. Él está vistiendo el uniforme bicolor, pero (ojo) su situación no es laboral”, apuntó el colegiado.

“En el caso de Renato Tapia, lo que se complica es la parte laboral, no la médica, que está estandarizada. Por ejemplo, Cueva se lesionó en Alianza Lima, terminó su contrato, pero ellos tuvieron que cubrir los gastos porque así lo habían firmado”, añadió García.

En esa línea, remarcó que el caso de Christian Cueva es mucho más sencillo, pues de haber lesión no se tiene que cubrir ningún sueldo porque es un jugador libre actualmente.

Perú debuta este viernes 21 de junio ante Chile por el Grupo A de la Copa América, serie que comparte también con las selecciones de Argentina y Canadá.