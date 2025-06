Christian Cueva ya tuvo su debut esperado con la camiseta de Emelec. Y lo hizo a lo grande: siendo elegido el mejor jugador en el empate 2-2 con Delfín de Ecuador por la Liga Pro. Luego de su estreno con el elenco eléctrico, conversamos con Majo Gavilanes Aguilera, la periodista más influyente del mundo Emelec y socia de la institución.

—¿Por cuánto tiempo llega Cueva a Emelec?

Cueva llega por una temporada, o sea, hasta junio del otro año.

Christian Cueva fue elegido el mejor jugador en su debut con Emelec. (Foto: @LigaProEC)

—¿Qué tan necesario para Emelec era fichar a Cueva?

Era necesario para Emelec traer un jugador con esta calidad, jugador organizativo y con visión de juego ofensivo, ya que no lo tenemos.

—¿Cómo lo recibió la hinchada a Emelec a Christian Cueva?

La hinchada ha sido muy positiva con la llegada del jugador, porque hemos pasado 2 años sin clasificación a torneos internaciones. Por el momento, todos están felices. Falta ver cómo responde en cancha.

—¿No crees que es una apuesta arriesgada de Emelec contratar a Cueva?

Sabes que es una apuesta como club, soy periodista, pero soy apegada al equipo y sé que saben de su pasado; sin embargo están dispuestos a correr el riesgo por lo que significa Christian Cueva y porque hay una predisposición por parte del jugador que esperemos se cumpla.

🚨 Buen debut de Christian Cueva 🇵🇪 | Mandó una asistencia en un gol anulado y mandó este centro para el segundo gol de Emelec 🇪🇨 ante Delfín. 📈



—¿Cueva puede llegar a ser un ídolo como Palacios lo fue en LDU?

‘Chorri’ palacios claro fue ídolo en LDU y muy querido hasta ahora. Solo el tiempo dirá lo de Cueva.

—¿Cueva es el fichaje más importante en lo que va del 2025 en el fútbol ecuatoriano?

Por el momento si es el fichaje más importante de la temporada por la trayectoria de Christian Cueva, pero en la historia de Emelec si han llegado otros mundialistas y jugadores importantes y de cartel internacional.

—¿Hace poco entrevistaste a Cueva que percepción te generó?

Lo sentí comprometido. Dicho sea el caso, hace como un mes, yo fui a Perú, porque no solamente cubro Emelec, sino la selección nacional y le doy mucha importancia a los jugadores que están fuera de Ecuador, y hoy hay un nicho importante de jugadores ecuatorianos en Perú, entonces, fui con una amiga, ya que estamos elaborando un podcast, dónde le damos impulso a los ecuatorianos que están fuera y fuimos donde Fernando Gaibor y Eryc Castillo, previo al encuentro con Cienciano. Ahí también estuve con Carlos Garcés y los entrevisté a todos. Recuerdo que fui a la concentración y estaba al lado de Christian Cueva. La verdad a titulo personal, me dio grata impresión, porque lo vi bien espontaneo, es una persona chévere y conozco su trayectoria como cuando jugó el Mundial de Rusia, su calidad de juego, pero en ese momento no sabía que iba a ir y ahora que vino, lo saludé y hubo predisposición. Ese día de la entrevista solo fuimos dos personas. Yo porque somos medios con derechos en Ecuador y otro colega que si le preguntó de cosas muy personales.

