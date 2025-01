Sonne y la Championship

¿Qué te parece la llegada de Oliver Sonne al Burnley de la Championship?

Es una liga muy competitiva, yo tuve la oportunidad de jugar en el Leicester City y el Hull City antes de retirarme profesionalmente, la Championship es una liga que cada vez se eleva más, le habrán visto cosas interesantes a Oliver Sonne, ahora es un desafío para él, venir de la liga danesa y dar el salto a Inglaterra. Espero que le vaya bien, por el tema formativo, Oliver es un chico que tiene muy buena base, está acostumbrado al ritmo europeo y ahora tendrá que marcar la diferencia porque tendrá mucha competencia. Ojalá por el bien de él, que es un jugador de nuestra selección, le vaya bien, pero va a ser duro, es una liga muy competitiva. Creería que se va adaptar, justo su entrenador es un compañero que jugó conmigo, Scott Parker.

¿Por qué es cada vez más difícil para un peruano llegar a ligas top?

Yo creería que es muy difícil para el futbolista peruano en este momento poder llegar al fútbol de elite. Primero por el tema formativo, el talento tiene que ser bien elevado y a eso sumarle que haya tenido una buena base, por eso pienso que es bien difícil. El talento no lo compras, pero a parte del talento es la formación, el futbolista en Perú tiene que fortalecerse de todos los lados, sirve mucho jugar a nivel profesional en nuestro país, asentarse y marcar la diferencia, pero acá hay mucho apresuramiento en que el futbolista quiere salir, pero no se dan cuenta de que hay que tener una buena base.

-¿Crees que Sonne tendría opciones en la Premier League?

Yo creo que las opciones están, ya estando en la Championship, tiene la oportunidad de jugar en la Premier League si asciende, ahí esta la oportunidad, las condiciones las tiene, vamos ahora a que las demuestre, va a tener mucha competencia, sería muy bueno para él y la selección.

Oliver Sonne jugó su primer partido y lo hizo como titular con Burnley (Foto: ESPN)

Lozano, Fossati y la FPF

Tenemos un directorio en la FPF donde 9 de los 11 integrantes eran investigados por el Ministerio Público... ¿Qué opinas de Agustín Lozano?

Me parece que esto se arrastra ya muchos años atrás, no es de ahora. Y yo creería de que así como exigen capacidad para los técnicos que dirijan la selección, también tiene que haber exigencia en la parte administrativa y dirigencial, ¿Cuándo le vamos a dar una chance a algún exfutbolista para que pueda sumar estos cargos? Por qué ese círculo es cerrado de decir, “No, acá futbolistas no entran”, cuando hay muchos que por ahí podrían hacerlo y tendría la mentalidad diferente. Ahí escuchaba que Julio César [Uribe] tiene ganas de ser un candidato [a la presidencia de la FPF]. Es un tipo que sabe de todo, sabe fútbol, bien preparado y tiene todas las condiciones para toda esta problemática. El mismo Claudio [Pizarro], mira todas las relaciones que pueda tener Claudio a nivel mundial, ha jugado muchos años en Europa y así hay un montón de gente con capacidad.

¿Te parece Claudio el perfil ideal?

Yo no sé si el perfil ideal porque Claudio no sé si si estará preparado, yo te pongo un ejemplo como Claudio, porque el tipo tiene muchas relaciones, él conoce, es un embajador hasta de FIFA. No me gusta asociar al fútbol con la política, pero es parecido. Un policía no puede disparar a nadie, está desamparado, los mismo en el fútbol, o sea, estamos como en un régimen que no se privilegia al exfutbolista con capacidad, el que está preparado no puede entrar a este sistema. Si empezamos a trabajar, vamos a sacar no un solo Pizarro, va a salir cuatro Pizarros y así nos vamos a volver competitivos.

¿Fossati debe seguir?

El profesor Fosatti pensó una idea, sigue creyendo en esa idea y lastimosamente agarró un barco duro, difícil, que siempre es Perú para cualquier entrenador. Vuelvo a repetir, no se valoró el tiempo en el fútbol. Es muy importante. Ricardo [Gareca] lo decía siempre, no era fácil lo que se hizo con esta selección, por la producción de futbolistas. En algún momento sabíamos que se nos iban a ir cayendo por las circunstancias. No éramos una selección que teníamos 15 chances, pero intentábamos jugar al fútbol con lo que teníamos y vuelvo a repetir, son los momentos de los futbolistas que teníamos. Recuerdo el primer año de Gareca fue muy difícil porque igual que Fosatti lo querían botar, pero la diferencia es que Gareca se supo adaptar a lo que tenía. En cambio, con Fosatti se siente que quiere imponer su idea. Pero bueno, él decide y muere en su ley.

Jorge Fossati asumió el cargo de entrenador de la Selección Peruana en lugar de Juan Reynoso. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

El caso Cueva

¿Crees que ya perdimos a Cueva?

Le he dicho que si quiere una trompeta me pase la voz... [risas]. Mira, yo tengo la oportunidad [de hablar con él], a veces me comunico, él es un gran muchacho. Pareciera que dijo “Ya hasta aquí no más.” Cristian siempre fue un niño que había que tenerlo con látigo. Él ha aguantado hasta que consiguió la gloria. Ese hambre de querer jugar un mundial, ese hambre de querer ir a los mejores equipos en Brasil, donde le tocó ir. Ya cuando tú pierdes ese hambre es muy difícil. Y él lo sabe y pareciera que puso un stop a su carrera. Con todo respeto, a mí me encanta la música, pero o es la música o es el fútbol. Pero bueno, si cambió el chip, y si lo ahora suyo es la música, y si quiere seguir jugando, va a tener que pichanguear ya con nosotros, bienvenido al grupo de los retirados.

Yo creo que es un chico muy emocional, él sabe que cuando estás en esta carrera o o te pones de este lado o vas de esta vereda y parece que bueno, de momento está en la vereda de no importarle, ¿no? Porque eso es para mí, es no importarle su carrera de momento. Porque no está dedicado, obviamente se le respeta que está con su pareja, vuelvo a repetir, él puede hacer lo que le interesa en su vida y si quiere cantar, que vaya y que lo haga, pero con pocos gallos le dicho... [risas]

Lo de Zambrano fue duro, después del partido ante Argentina dijo, “No tenemos más jugadores”... ¿Es verdad?

Es la frustración del momento también, ¿no? Es un poco cuando ya las cosas no se vienen dando. No se han dado las cosas, se nos han ido tres, cuatro jugadores importantísimos que eran la columna vertebral de esta selección y ahí volvemos al mismo tema, ¿dónde está el trabajo en formaciones? Vuelvo a repetir, a [Piero] Quispe hay que darle su espacio, hay que darle su tiempo. Quispe va a jugar todo lo que resta la eliminatoria, igual [Joao] Grimaldo o [Bryan] Reyna. Ojalá que primero se encuentre estabilidad en la federación otra vez. Ojalá que el señor Lozano pueda salir de su problema y haya autocrítica de todos. No digo que alguien tiene salir a disparar, matar, lo que pido es una autocrítica abierta, honesta y decir, ¿cuál es el rumbo? ¿A dónde vamos? Entonces, y a partir de ahí, bueno, tendremos algunas esperanzas de cara a futuro.

Solano fue parte del comando técnico de Gareca, con el que Perú llegó al Mundial de Rusia 2018 con Cueva como figura. (Foto: GEC) / ERICK NAZARIO

Guerrero, Ferrari y Oblitas

Guerrero anunció que deja la selección...

Paolo debe estar sintiendo el rigor. Yo siempre digo que el fútbol no nos deje, hay que dejarlo al fútbol, porque si no es más duro, es más cruel. porque la gente se queda con la última foto, no se queda con el pasado, se olvida muy rápido la gente. Yo creo que sin duda lo vamos a recordar y va a quedar en la historia como uno de los mejores nueve de la selección peruana, eso no se lo discute nadie.

Ferrari dijo que se parece a Florentino Pérez y tú dijiste que más tiene cosas de Alfredo Gonzáles...

Alfredo González porque es más chorado. A Jean yo lo estimo. Hemos hecho Sub 15, Sub16, hemos pasado por todas las selecciones, me da gusto y lo aplaudo, ha hecho un gran trabajo en Universitario. Como él dice, tiene cosas de Florentino, pero parece más Alfredo Gonzáles porque se para peleando, él siempre ha sido ganador, picón de naturaleza. Hay que felicitarlo y aplaudirlo.

¿Sería un buen perfil para el sillón de la FPF?

Mira, hay muchos. Tampoco hay que degradar, hay dirigentes muy buenos, acá no se trata de competir, que sea una comisión donde tengas a profesionales, que sumen, sin duda, Jean tiene mucha experiencia en el fútbol, no solo ha trabajado en la U, ha trabajado en Vallejo; ahí también está Julio César [Uribe], el mismo Roberto Mosquera, son gente con capacidad.

¿Oblitas debió irse con Gareca?

Yo a Juan Carlos lo estimo, lo quiero mucho, es una persona que ha influenciado en gran parte de mi carrera en el fútbol, me hizo debutar, estuve en la selección por él, tuvimos una gran época en Sporting Cristal, me llevó acá ahora a la selección. Bueno, este es un tema que quizás Juan Carlos tendría que en algún momento sentarse y ver toda esta situación. Vuelvo a repetirte, la etapa con el señor Edwin Oviedo fue espectacular, era una comunicación, Ricardo, Juan Carlos, el señor Oviedo, creo casi todos los días tomaban desayuno y cosas así. Había una comunicación muy amplia.

Actualmente Solano es embajador de la casa de apuestas Betsson.

Alianza Lima, menores y Chemo

¿En Inglaterra todavía te preguntan por qué no hay peruanos allá?

Sí, ellos me dicen qué pasa con tu país, pero para mí la infraestructura es todo, hay que capacitar a los que van a conducir a menores, sino, vamos a seguir esperando a que de la nada aparezcan más Farfán o Guerreros. No tengo nada en contra de buscar a nacionalizados como Lapadula o Sonne, pero esa es la fácil, hay que preocuparnos por nuestro fútbol y producir futbolistas y después si hay alguna superestrella alrededor del mundo con pasaporte finlandés o ruso y es de papá peruano, bienvenido.

A propósito del tema de menores, ¿qué opinas del trabajo de Chemo en la FPF?

Más parece como un ofertas de shopping, ¿no? ‘Vengan a ver los clubes que acá hay un jugador’... Vuelvo a repetir, la Federación no es una academia fútbol. ¿Qué qué pasa con ese chico? Entrena contigo dos, tres microciclos y después dónde se va a jugar. Vamos a suponer que es de provincia, un chico de 12, 13 años, ¿en qué colegio va a estudiar? Los papás se tienen que mudar todos a Lima, ¿dónde los pones? O sea, yo sé que José [Del Solar] debe tener la mejor intención, pero esto no es tan simple. Yo no veo que en Argentina Mascherano o Aimar hacen una convocatoria de provincia, ¿no? Ellos van, se sientan a ver la octava división o la séptima y buscan a un jugador importante. Vuelvo a repetir, esto más es de club. Yo creo que la federación se hace cargo de los clubes. Le está haciendo la tarea. Y con todo respeto, el chico de provincia cuando viene a Lima y yo lo he visto y yo lo he comprobado, a veces no está al nivel del chico que está acostumbrado a entrenar todos los días en Sporting Cristal.

Que un club grande y con tanta historia como Alianza Lima no tenga un predio propio para menores, dice mucho sobre el valor que se le da a menores...

Esto no es de ahora, y es raro, tú dices, bueno, los dueños en este momento, es ver es ver cuál es su visión, a qué apuntan. No es fácil en Perú ahora encontrar un campo de 10 hectáreas, algo así cerca a la ciudad, es complicado, pero en algún lado debe de haber. Ahí es donde uno dice, “el gobierno no se engancha, ¿no? El gobierno, ¿por qué no se se engancharía en buscarle terrenos no simplemente para el fútbol, para atletismo y tantos deportes para que no hayan tantos jovencitos en delincuencia.

Mira cuántos años, yo llegué a Alianza Lima en el año 1987, entrenábamos arriba [en Matute] y 36 años después los menores siguen entrenando en una sola cancha. Y es algo una tarea que si tú llamas a un club grande, tienes que ser grande y no solo de palabra , grande lo han hecho los grandes futbolistas que han pasado por ahí, genios y genios que han jugado por Alianza Lima, pero después del club se ha quedado el club, la gente que lo involucra hoy en día, cuándo cuándo hago el predio, que es lo básico.

Chemo sobre el apoyo de los clubes al trabajo en menores: "Yo estoy en esta lucha para mejorar el fútbol peruano, hay clubes que se están alineando, pero hay otros que no me han hecho caso"