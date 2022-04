La selección peruana clasificó al repechaje y espera por Australia o Emiratos Árabes Unidos para jugar el repechaje en junio rumbo al Mundial Qatar 2022. Con ese objetivo puesto, los dirigidos por Ricardo Gareca no miran más allá del mencionado encuentro: a pesar de tener grupo confirmado en la cita mundialista, los jugadores de la ‘Blanquirroja’ solo piensan en la repesca. Así lo confirmó Christian Cueva, quien también se refirió a la interna de la ‘Bicolor’ y la oferta que tuvo de Boca Juniors.

En un adelanto de entrevista con América Deportes, el 10 de la selección peruana dijo lo siguiente: “Para mí no es una revancha (enfrentarme a Dinamarca), es una oportunidad que me da Dios”. Asimismo, también dijo lo siguiente sobre los elogios de Gareca: “Gratificamente. Me llena de felicidad poder estar en los ojos de un grande, como el profe (Ricardo Gareca), y pueda ser mencionado de esa manera”.

Por otro lado, en diálogo con diario Depor, Cueva habló sobre la posibilidad de enfrentar a Francia y Dinamarca en el Mundial: “De hecho que sería bonito estar en el Mundial. Ahora ya se sabe a qué grupo se iría, donde conocemos a dos rivales más de cerca. Pero ahora toca pensar en lo que es este repechaje. Nuestra cabeza está metida en eso, para que se den las cosas bien, los sueños y con la honra de Dios, poder lograrlo”.

Del mismo modo, opinó sobre su preferencia entre Australia o Emiratos Árabes Unidos: “En estos momentos nos toca prepararnos para enfrentar a cualquier rival que nos toque. Con mucha humildad, mucho respeto y enfrentarlo como lo hicimos en todos los partidos decisivos, dejando todo en el campo. Tenemos todo un país que nos alienta y que está encima de nosotros. Es un plus importante. La hinchada peruana ha demostrado mucho por nosotros”.

‘Aladino’ también habló sobre Farfán y Guerrero: “De hecho hay una comunicación con los dos. Definitivamente siempre están con el grupo, nos están apoyando, siempre hay un mensaje de aliento. He conversado con Jefferson y Paolo, y están con todas las ganas de estar acá. Son cracks y nuestro país les tiene que tener una admiración. Dios permita que puedan estar libre de todo y estén con el grupo. El grupo se fortalece muchísimo (con ellos). Ya demostraron en muchas ocasiones lo que significa su presencia”.

"Sí me llamó Riquelme, me sorprendió mucho"

Por su parte, Cueva admitió que recibió una llamada de Juan Román Riquelme: “Sí, me impresioné mucho cuando habló conmigo. De hecho, tanto mis hermanos y yo siempre fuimos hinchas de Boca. Cuando me llamó fue un sueño, de hablar con un ‘10′ que uno siempre siguió, que admiró. La posibilidad estuvo. Yo tenía contrato, y la verdad que en Arabia Saudita, la gente de Al Fateh se porta muy bien conmigo, me trata de maravilla. Solo hago mi trabajo y dejo las cosas en manos de Dios. Él tiene un propósito conmigo”.

Luego detalló lo siguiente: “Se manejó muy directo con mi empresario. Yo lo único que quería era estar enfocado en estas últimas fechas que quedaban de selección. La ilusión la tengo desde hace mucho, eso siempre lo he dicho. En el fútbol hay muchas situaciones que uno tiene que ver, arreglar. Si uno estuviese libre, sería más rápido. También analizar muchas cosas personales. Y también las personas de Al Fateh son maravillosas conmigo, las quiero mucho. Y siento que el día que pueda dejar el club, que puede pasar, lo voy a sentir”.