Christian Cueva debutó el fin de semana en su nuevo equipo, Emelec, el ‘10′ tuvo una buena actuación y su regreso a la selección peruana podría estar cerca. Recordemos que Perú cerrará la Eliminatoria 2026 enfrentando a Uruguay en Montevideo y a Paraguay en Lima.

Tras recuperarse de sus lesiones y jugar varios partidos en el último tiempo, Christian Cueva sueña con volver a vestir los colores de la ‘Blanquirroja’. “Todo jugador siempre va a pensar en la Selección. No me sorprendió mi ausencia, porque es decisión del entrenador. Si me hubiese gustado. Hay que seguir trabajando. Tengo ganas de estar”

“Nadie de la Federación o Selección no se ha comunicado conmigo. Se entiende. Le deseo lo mejor a Óscar Ibáñez y a la Selección. Por mi lado no hay incomodidad”, agregó ‘Aladino’.

Luego, Cueva manifestó su deseo de que Gareca vuelva a dirigir la selección nacional. “Me gustaría que vuelva Ricardo Gareca. Pero, las decisiones lo toman los directivos. Lo queremos los jugadores es trabajar tranquilos”.

Finalmente, Christian Cueva habló sobre los premios que ganaron los futbolistas de Cienciano por pasar de fase en la Copa Sudamericana: “Yo llamé a Agustín Lozano para decirle que no estaban pagando los premios de Conmebol. Me dijo que estaba pagado en un 80% o 90 % de los premios. Me sorprende lo que dijo el señor Ludeña”

