Christian Cueva está nuevamente en el ojo de la tormenta. El exfutbolista de Alianza Lima fue captado jugando ‘fulbito’ en Trujillo, pocas horas después de que se revelaran imágenes sobre el estado de su rodilla. Como se sabe, ‘Aladino’ acarrea una fuerte lesión en su rodilla derecha.

“Estuve con amigos de la infancia y eso no le hace daño a nadie, mientras yo pueda manejar la situación de forma tranquila y no llevar esa pichanga en otro nivel”, indicó en el programad Futmax League.

“Yo soy de las personas de las que no tengo que darle explicaciones a nadie, solo a Dios y a mi familia. Así soy yo. Hoy en día el mundo tiene que cuidar su imagen y dejar de lado su esencia: yo no soy así. Yo no lo voy a hacer y no me va a cambiar nadie”, expresó.

Jorge Fossati, además, se mostró despreocupado por el accionar de ‘Aladino’: “A mí no me cambia nada que esté en una pichanga o en la playa”

