Cueva y el dilema del 10: ¿Por qué en 3 años y 4 técnicos fracasamos en hallar al nuevo ‘Aladino’ y quiénes más pueden tentar el puesto?

El primer ‘10′ de Juan Reynoso fue Christian Cueva y terminó siendo un desastre en el 1-0 en contra frente a México, allá por septiembre del 2022. No solo porque su rendimiento ya venía padeciendo crisis notorias de irregularidad, sino también por la invocación a un estilo totalmente opuesto a lo predicado por Gareca en los casi ocho años anteriores. Perú, aferrado todavía a sus mundialistas, empezó así su colapso por la erradación de un juego que nos había puesto en el top 10 del ránking FIFA. Más de tres años después, en los que han pasado cuatro técnicos y fracasos contundentes en las Eliminatorias y Copa América, la FPF de Agustín Lozano no ha podido salvar a Cueva, ni mucho menos hallar una versión moderna y fiable para la posición que haga olvidar a ‘Aladino’.

Fue luego del repechaje que Cueva acentuó su agonía deportiva. De jugar poco y concluir su etapa en el Al Fateh saudí, pasaría en el 2023 a apostar por una reinvención que nunca llegó en Alianza Lima. Luego, anuncio de una lesión crónica y después la para por más de seis meses. Después Cienciano, destellos y ahora intentando resurgir en un Emelec de Ecuador en el que las dudas crecen más rápido de lo que ‘Aladino’ corre en la cancha.

En ese lapso fue que Jorge Fossati cometió su primer pecado en la selección peruana: apostar por un Cueva que no jugaba para llevar la dorsal 10 en la Copa América. El experimento fue un desastre y como repercusión inmediata, melló en el respaldo del técnico para lo más difícil, las Eliminatorias.

Antes, en el año de Juan Reynoso, la dorsal 10 quedó ausente, aunque el rol lo intentó asumir Christofer Gonzales, por entonces con buen presente en la Al-Adalah de la segunda división saudí. Llevaba la número 16 con Reynoso, pero apenas un partido de Eliminatorias bastó para entender que no era el conductor que necesitaba Perú. Eso sí, los experimentos de Reynoso con sistemas y fórmulas de juego complicaron aún más la detección exitosa de un nuevo 10.

Jairo Concha tomó la '10' de la Selección Peruana en los últimos amistosos. (Foto: La Bicolor)

Luego vinieron los intentos con Piero Quispe. En ninguno de los casos el rol se trasladó al uso de la dorsal: el 10 parecía reservado a una posible vuelta de Cueva. Eso nunca pasó y finalmente quien asumió la responsabilidad y también el número en la espalda fue Sergio Peña.

Un detalle no menor: en ninguno de los tres casos había una similitud de estilo de juego y rol con Christian Cueva. Ninguno sentía la tarea de 10 como ‘Aladino’. Eso y los reiterados malos resultados agravaron una lectura popular pero no del todo correcta: que ninguno era capaz de hacer olvidar a Cueva.

Ni Quispe, menos Peña

Los inusuales cambios de entrenador, que conlleva a una variación notoria en las formas de jugar, también jugaron en contra de la búsqueda exitosa para la posición. Luego de Reynoso, Fossati apostó por un Cueva con nivel de retirado reciente. Y luego Peña, que aunque era de los pocos que se atrevían a rematar de fuera del área, en Eliminatorias nunca asumió un rol protagónico. A Quispe dejaron de convocarlo mientras diluía su futuro promisorio en Pumas.

Sergio Peña usó la 10 sin éxito. Hoy su presente en Alianza Lima es aún más discreto. (Foto: GEC)

La crisis en Eliminatorias empujó a la salida de Jorge Fossati, tras lo cual la FPF de Agustín Lozano apostó por Óscar Ibáñez, un entrenador sin éxito visible en un puesto similar, pero que llegó bajo el discurso de su buena relación con los jugadores. El llamado “manejo de camerino”. Peña siguió siendo el 10 y los resultados, aunque ilusionaron brevemente, terminaron dejando al técnico interino sin piso. Chau.

Tras dos años en los que se intentó agresivamente de erradicar toda idea de juego que nos había llevado al éxito, en Videna apostaron por alguien que -en teoría- recuperaría la esencia. Ibáñez sin embargo, se fue al otro extremo: dejó jugar en base a la recuperación de la memoria sin agregar mejor estrategia por su falta de oficio. El resultado: penúltimos en las Eliminatorias y adiós al Mundial 2026, el que se supone era el proceso eliminatorio más sencillo de todos porque clasificaban 6 de 10 y el séptimo tenía opción al repechaje. Perú quedó noveno. Otra vez, sin saber a qué jugar.

La última apuesta ha sido Manuel Barreto, quien en tres partidos evidenció que su interinato no tiene eel rigor de la experiencia y la trayectoria para el puesto. Recientemente Perú perdió 2-1 ante Chile, el colero de las Eliminatorias. El resultado tiene agravamentes mayores: íbamos ganando y Chile remontó pese a jugar más de 60 minutos con un hombre menos.

Barreto, apelando al discurso de la renovación urgente, apostó por una base nueva. El primer nombre más notorio fue Felipe Chávez, promesa del Bayern Múnich con 18 años y que en un futuro podría ser el conductor que tanto se busca. Jugó muy poquito en un amistoso.

El caso Concha

Quien asumió la dorsal 10 fue Jairo Concha, figura en Universitario de Deportes y por ende, gran apuesta en el rol de conductor. Aunque otra vez, como en los casos anteriores, el número de camiseta no iba con la esencia del jugador. “Para mí Concha es interior/8. Él mismo ha dicho que su mejor puesto es jugar al lado del 6 como volante mixto”, advierte Víctor Zaferson, reconocido periodista y scout.

Concha no es Cueva, tampoco juega de Cueva. El error, o digamos el gran riesgo de Barreto, fue darle la dorsal 10. Y con ello, un peso invisible de concreto sobre sus espaldas. Tres partidos en los que evidenció que no tiene los argumentos para llevar esa camiseta. No es su culpa.

“Sobre Cueva, no hay nadie en Perú con esas características. No veo a nadie que lo reemplace a corto o mediano plazo. Piero Cari es lo más desequilibrante que hay con esas características. Pero no es titular en Alianza. Va a demorar en madurar. Con Cueva paso lo mismo. Explotó con Gareca en 2015 tenía 24 años. Es 91″, añade Zaferson, quien ve como futuro prospecto a Piero Cari, quien sin embargo debe primero consolidarse en Alianza Lima, donde no es titular. Es más, ni fue convocado en los últimos partidos ante Cristal pese a no estar lesionado.