Cueva y las razones para volver al fútbol peruano: cómo se negocia el futuro del mundialista que a los 33 años busca su club número 15 en 17 años
“Christian Cueva no cobra desde junio”, afirma César Luis Merlo, un erudito en fichajes y periodista argentino que ilustra a los hinchas de Emelec de Ecuador sobre la crítica situación de ‘Aladino’ en el cuadro eléctrico. Con 33 años y con un juego tan irregular como el clima limeño, el mundialista que fue amo y señor de la selección peruana bajo la batuta de Ricardo Gareca, por estos días ha vuelto a vestirse de corto tras cumplir una sanción de dos fechas de suspensión que coincidió con una nueva lesión. ¿Por qué su vuelta al fútbol peruano parece ser una urgencia para el futbolista al que todos quisimos al ritmo de ‘El Cervecero’?