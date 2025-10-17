Cueva y las razones para volver al fútbol peruano: cómo se negocia el futuro del mundialista que a los 33 años busca su club número 15 en 17 años

A partir de este domingo, Christian Cueva tendrá siete días de intenso trajinar en su retorno a las canchas: Aucas, Guayaquil City y Delfín son los rivales a vencer, pero también el termómetro para diagnosticar el presente de ‘Aladino’, un jugador que polariza al hincha el Emelec con su irregularidad, pero que también preocupa por su futuro.

“Algo importante que me has hecho acordar, es algo muy importante, un equipo muy importante de Lima le ha tocado la puerta a Christian Cueva para el 2026”, afirmó Diego Penny en el programa Al Ángulo. El comentario no pasó desapercibido porque el exarquero es también amigo cercano del mediocampista. La infidencia por tanto, tiene bases sólidas.

Con 2 goles y dos asistencias en 12 partidos, el fichaje estrella del Emelec no ha logrado cautivar al aficionado local más allá de pinceladas de buen fútbol que contrastan con sus lesiones y el rigor físico. Cuando luce le dicen “el mago del bombillo”, pero cuando el físico le pasa factura, lo apodan el “gordo”.

Cueva volvió a los entrenamientos esta semana tras superar una lesión y cumplir con sus dos fechas de suspensión.

Cueva, el trotamundos

Lo cierto es que septiembre no ha sido un mes bueno para Cueva. Volvió a Lima a mediados de mes para superar una lesión y a su vuelta fue expulsado en el clásico que Emelec perdió 4-0 ante Barcelona, por lo que se perdió dos partidos que coincidieron con una nueva lesión.

Su irregularidad no es una característica adoptada en Guayaquil. Es más bien una metodología que lo persigue desde su debut en el 2008 con la Universidad de San Martín. Desde entonces hasta hoy, Cueva ha jugado en 14 equipos en un lapso de 17 años en los que no ha podido consolidarse nunca en un equipo y ha sido más bien un ave de paso con chispazos y rachas de buen fútbol.

Antes de Emelec le pasó en Cienciano, donde tras un primer semestre fallido, este 2025 logró acumular buenos partidos y goles que le valieron la vuelta al extranjero. Esto tras casi un año sin jugar y un 2023 para el olvido en su vuelta a Alianza Lima que terminó con su abrupta salida y la declaración de una lesión crónica a la rodilla.

Antes pasó por Arabia Saudita, Turquía, México, Brasil y Rusia con picos de rendimiento tan altos como efímeros que obligaron a continuos saltos entre club y club. La irregularidad en sus clubes sin embargo pasaron a segundo plano por sus buenas actuaciones en la selección peruana en la etapa de siete años con Ricardo Gareca. Titular indiscutible y figura clave en la histórica clasificación mundialista, Aladino fue -principalmente- un jugador de selección.

Hoy, lejos del radar de la bicolor, con 33 años, insiste en una reinvención que cada vez parece más compleja. Lo logró sin embargo en Cienciano cuando parecía improbable y este 2025 lo intenta en Emelec. Sin embargo, al parecer la crisis económica del cuadro ecuatoriano lo obligaría a pegar la vuelta a la Liga 1.

La crisis en Emelec y las opciones en Lima

Según explicó César Luis Merlo, Cueva y todo el plantel de Emelec no cobran desde junio pasado. A razón de esto es que Cueva evalúa resolver su contrato a fines de año en caso la falta de pago se mantiene como habitual. El mediocampista tiene contrato hasta mediados del 2026, pero un escenario es la salida anticipada por falta de pago.

Es en este contexto que el grupo más cercano a Cueva habría activado la búsqueda de opciones para el 2026. Según los medios ecuatorianos, Cueva además tiene interés personal de volver a Lima y encontrar equipo en la capital.

Según pudo conocer este diario, Cueva fue ofrecido a Sport Boys a fines de septiembre pasado, tras la elección de Martín Noriega Linch como nuevo administrador rosado. Además, también se habría buscado un acercamiento con otro club limeño con el que había cierta afinidad con un directivo, pero fue descartado de inmediato por un directivo de mayor jerarquía.

Por lo pronto, en Boys no ven a Christian Cueva como una probabilidad para la temporada 2026 debido al alto costo que implicaría su llegada para el presupuesto austero del club. Sin embargo, han dejado abierta la puerta en caso el mediocampista acepta bajar sus pretensiones.

