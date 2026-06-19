El llamado ‘Pacto de Lima’, uno de los episodios más comentados de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, volvió a ser tema de conversación tras las recientes declaraciones de Christian Ramos. El exdefensor de la selección peruana aseguró que, una vez consumado el empate 1-1 entre Perú y Colombia en el Estadio Nacional, ambos equipos acordaron mantener el resultado que les permitía alcanzar sus respectivos objetivos.

Durante su participación en el podcast La Jugada Good, Ramos recordó que la conversación se produjo en los minutos finales del encuentro, cuando los jugadores ya conocían que el resultado de otros partidos favorecía tanto a peruanos como a colombianos. Según explicó, la iniciativa fue dialogada en el campo y terminó beneficiando a las dos selecciones.

“Nosotros queríamos ganar sí o sí porque no sabíamos lo que pasaba en el otro lado. Era ganar o ganar. Empezó el partido, se puso difícil. 0-0 primer tiempo, segundo tiempo gol de James. No sabíamos por dónde entrarle, porque la verdad que Colombia era fuerte con todas las estrellas que tenía. Primero apareció Corzo que metió la cabeza e hizo todo su show también”, empezó diciendo Ramos en dicho medio.

El exzaguero señaló además que uno de los protagonistas de aquel acuerdo fue Radamel Falcao, capitán del conjunto cafetero. De acuerdo con su relato, el delantero transmitió el mensaje a varios jugadores peruanos para que ambas escuadras evitaran asumir riesgos innecesarios en los minutos finales y aseguraran el marcador.

“Y apareció mi capitán Paolo Guerrero. Seguíamos metiendo y metiendo. Estábamos preocupados. Luego, no me voy a olvidar nunca, viene Falcao hacia Renato (Tapia) y a mí. Nos dice ‘qué están haciendo, Chile está perdiendo 2-0. Con esto estamos bien’. Con Renato nos miramos y dijimos que nos estaba mintiendo. ‘Qué están haciendo, está perdiendo Chile, pregunten al banco’, volvió a decir Falcao. Le dije a Tapia que vaya a preguntar al banco. Le dijeron que sí, pero que debemos seguir jugando”, agregó la ‘Sombra’.

“Si atacábamos, te la jugabas. porque un contragolpe y chau. Le dije a Tapia qué hacemos, están diciendo para aguantar el carro. Paolo y Corzo decían que hay que seguir. Yo los miré como diciendo que hay que meter el bus atrás, que no nos hace mal a nadie. Luego, entre dudas, dijimos qué hacemos, faltan diez o cinco, no sé. Dijimos a la de Dios, aguantamos el resultado. Nos dimos la mano con Falcao. Falcao volteó y le dijo a sus compañeros que bajen los decibeles”, indicó por último Ramos.

Aquel empate permitió que Colombia clasificara directamente al Mundial de Rusia 2018, mientras que Perú obtuvo el cupo al repechaje, instancia en la que posteriormente superó a Nueva Zelanda para volver a una Copa del Mundo después de 36 años. Las declaraciones de Ramos reavivaron el debate sobre uno de los momentos más recordados de la historia reciente de las Eliminatorias sudamericanas.

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