Por Redacción EC

El llamado ‘Pacto de Lima’, uno de los episodios más comentados de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, volvió a ser tema de conversación tras las recientes declaraciones de Christian Ramos. El exdefensor de la selección peruana aseguró que, una vez consumado el empate 1-1 entre Perú y Colombia en el Estadio Nacional, ambos equipos acordaron mantener el resultado que les permitía alcanzar sus respectivos objetivos.