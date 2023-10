Incluso en el retiro, Claudio Pizarro continúa siendo el jugador peruano más reconocido a nivel mundial de los últimos tiempos. Y no se detiene. Sea como embajador del Bayern, enfrentando a otras leyendas, o en cada una de sus declaraciones, el ‘Bombardero de los Andes’ sigue unido al deporte que fue y es su vida, y su legado crece como el máximo exponente del fútbol peruano en Europa. Este martes, en el día de su cumpleaños número 45, repasamos cuál es el presente del recordado excapitán de la selección tras una carrera que abarcó más de dos décadas.

Embajador y leyenda peruana del Bayern

En un nuevo rol, el exgoleador sigue transmitiendo lo que representa el Bayern Múnich como embajador del club alemán. Primero supo brillar en dos etapas con los ‘bávaros’ (2001-2007 y 2012- 2015), marcando 125 de sus 197 goles con esa camiseta. Ahora despliega los valores de la institución por el mundo y es referente de las promesas germanas. Y sigue mostrando su fútbol. Desde que se sumó como embajador en 2020, también se incorporó como integrante del FC Bayern Legends, donde sigue anotando y enfrenta a otras reconocidas figuras. “A parte de eso soy leyenda de la Bundesliga y de la FIFA. Estuve en el Mundial, fui a la final del Mundial de Clubes también. Siempre hay algo qué hacer”, dijo el gran conquistador en una reciente entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe.

Claudio Pizarro 🇵🇪 cumple 45 años. Sinónimo de gol. Uno de los máximos artilleros extranjeros de la historia de la Bundesliga. Top scorer de Werder Bremen.



🏆6 Bundesliga

🏆6 Copa 🇩🇪

🏆3 Supercopa 🇩🇪

🏆2 Intercontinental/MdC

🏆2 Copa de la Liga 🇩🇪

🏆1 UCL

🏆1 Supercopa 🇪🇺

Un hincha más de Alianza y de la selección

Sí, en la vida de Claudio Pizarro después del fútbol también hay espacio para la Liga 1 y sus matices. También, por supuesto, para la selección peruana. “Veo generalmente los partidos de Alianza, sobre todo cuando no son tan tarde”, reveló hace poco nuestro último gran goleador de exportación, quien tiene los mismos anhelos que cualquier ‘íntimo’. “Creo que tiene posibilidades de ganar el tricampeonato y ojalá que se dé. Desde aquí siempre estamos haciendo barra por ellos para que puedan conseguirlo”, dijo desde Alemania. Y Pizarro tampoco se ha separado de la Bicolor. El exdelantero sigue de cerca a la selección de Juan Reynoso y mantiene comunicación con varios de los referentes actuales del equipo. Ha visitado a la ‘Bicolor’ en más de una oportunidad en el extranjero y responde por el presente del combinado patrio en cada entrevista post retiro. Incluso se ha reunido con el seleccionador nacional en Europa. “Hace poco he estado con él, fue para un partido de Champions League, Bayern vs Manchester City, me junté con él, fuimos a cenar, conversar un poco de fútbol y la pasamos bien”, dio a conocer en agosto de este año.

Partido de despedida en Perú

Zé Roberto en su última visita a Lima revivió el tema. Pizarro merece un partido de despedida en Perú, deslizó al ser consultado sobre su amigo y excompañero en Bayern. Pero el propio ‘Bombardero’ realizó una aclaración que desilusionó a muchos: “Ese tema está descartado”, señaló en diálogo con la prensa nacional. “Zé es un amigo muy querido, me agradan mucho sus palabras y siempre hemos tenido una muy buena relación”, recordó, pero el partido en Lima “ya es un poco complicado” a estar alturas, reconoció, para lamento de sus hinchas peruanos, que no son pocos. “Hace cuatro años que he dejado el fútbol. Primero lo pensé cuando hice la despedida en Alemania, pero posteriormente la situación se comenzó a enfriar y no era tan fácil o factible manejarlo”, comentó sobre la posibilidad que aparentemente se esfumó.

Sus pasiones y negocios

Con más calma y licencias que cuando era futbolista, Claudio Pizarro disfruta en la actualidad de sus aficiones y se consolida como empresario en diversos rubros. Entre las pasiones que alimentan su alma están los caballos, el golf y el vino, no necesariamente en ese orden, y ha encontrado en la gastronomía peruana una forma de seguir conquistando otros continentes. El exatacante llegó a tener un haras en Argentina y hoy en día posee caballos en Europa. “Son más para poder disfrutar y compartir con amigos”, explicó hace unos meses en diálogo con la revista Cosas, donde también se animó a hablar de su predilección por el golf. “Juego muy seguido, y cada vez que tengo tiempo trato de divertirme y relajarmé”, señaló entre otros temas, como su gusto por el vino y cómo ha expandido sus conocimientos sobre el tema con la ayuda de amigos y gente que cultiva. Ahora sí como se debe, pues “para poder desarrollar la nariz y el paladar, hay que beber mucho”, algo que no podría como jugador. Pero quizás su proyecto más ambicioso la apertura de una sucursal del restaurante Osaka Miami, junto a nada menos que Christian Meier. “Es importante hacer buenas inversiones. Y como también quiero divertirme y estar cerca del Perú, pensé aprovechar que la comida peruana es un boom en todo el mundo”, dijo al respecto.

Pizarro y Los Cuatro fantásticos

Hubo un cisma: por un lado, los Farfán-Guerrero, que continuaron un tiempo más juntos en selección post Venezuela de la Era Gareca, por el otro, la dupla Pizarro-Vargas, que compartieron amigos en común hasta hoy. Si uno busca imágenes de la era Markarían en la selección peruana es imposible no encontrar una postal de los ‘4 Fantásticos’, Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas, nuestros estandartes de esa época de la ‘Blanquirroja’, pero en el presente nadie ha podido verlos juntos nuevamente. Solo el exdefensor de la Fiorentina mantiene todavía una estrecha relación con el ‘14′, quien considera al ‘Loco’ como uno de los amigos que le dejó el fútbol. “Después de lo que pasó en el doping, no volvimos a tener contacto, él no se comunicó conmigo, yo no me comuniqué con él, me hubiese encantado poder hablar con él, pero perdimos totalmente el contacto, hoy en día no hablamos más”, reconoció recientemente Guerrero, olvidando las fuertes declaraciones de su madre contra Pizarro tras la suspensión que le aplicó la FIFA.

Se juntaron para las Eliminatorias con Markarián. (@gec)

