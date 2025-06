El exfutbolista y seleccionado nacional Claudio Pizarro actualmente se desempeña como embajador del Bayern Múnich, pero se refirió a la posibilidad de trabajar en la Federación Peruana de Fútbol.

De hecho, desde su retiro, se le ha propuesto como el idóneo Presidente de la FPF, y esto fue lo que dijo al respecto.

“Lo tengo en la cabeza, siempre he tratado de trabajar para mi país y ayudar al fútbol, que es algo que siempre he hecho”, dijo en declaraciones a CLT Soccer Show.

“La experiencia y los años que tengo en el fútbol me han ayudado mucho a crecer como persona. El problema está en que no he sido dirigente de algún club. Hay algunos temas legales que son un poco más complicados”, añadió.

En esa línea, también comentó sobre la posibilidad de tomar algún cargo como Director Deportivo, el mismo que está vacante, mientras que no se haga oficial lo de Jean Ferrari.

“No hablo de Director Deportivo, eso lo podría hacer sin ningún problema. Estoy hablando del tema de la Federación Peruana de Fútbol. Entrar ahí es un poco más complicado, ahí armaron algunas cosas extrañas anteriormente, entonces es un poco más complicado”, finalizó.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.