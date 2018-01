Claudio Pizarro: “Me apenó no jugar el repechaje”

Experimentar la clasificación al Mundial Rusia 2018 en un repechaje intercontinental fue una sensación única para los muchachos de Ricardo Gareca. La adrenalina vivida es algo que marcó a esos convocados.



Claudio Pizarro también percibió un poco ese clima amigable, pero lo hubiera querido sentir con el grupo en el estadio Nacional. El veterano delantero confesó que le entristeció no ser considerado para aquel encuentro.



"Me apenó no estar en el repechaje, De una manera sí, pero, de otra, no. Yo sabía que no estaba al 100%", explicó Claudio Pizarro en una breve charla con Canal N.



A pesar de haberse encontrado lejos de la escena memorable, Claudio Pizarro aseguró que estuvo apoyando a la selección peruana desde Alemania y a cualquier hora.



"Alentando como hincha cuando uno no puede estar en la cancha y una alegría inmensa por supuesto ver al equipo desarrollarse como lo han hecho", apuntó.



El anhelo del 'Bombardero de los Andes' es formar parte del equipo que disputará el Mundial Rusia 2018. Por ahora es algo remoto, ya que sale de una lesión muscular y requiere de minutos para convencer al cuerpo técnico de la Blanquirroja.