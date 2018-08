Claudio Pizarro: "El no ir al Mundial fue lo más difícil que me tocó vivir"

Claudio Pizarro se refirió por primera vez a su ausencia con la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Mediante un cuestionario con los fans en redes sociales, expresó su tristeza por no haber sido convocado.

"El no ir al Mundial fue lo más difícil que me ha tocado vivir", respondió Claudio Pizarro luego de que un cibernauta le preguntara sobre su posible convocatoria a la selección peruana para el encuentro amistoso ante Alemania.

También recordó su paso por las categorías menores de la selección peruana y a su vez resaltó su mayor virtud como persona y futbolista, la cual tiene que ver con la enseñanza.

Claudio Pizarro regresa por quinta vez al Werder Bremen, en donde espera retirarse con todos los honores al final de la temporada 2018-19.

"Jugué en la sub 17, sub 20, sub 23 y la selección mayor por más de 20 años, siendo ejemplo y enseñándole a los jóvenes lo que es el profesionalismo para alcanzar los objetivos", sentenció.

Claudio Pizarro vivirá su última temporada como futbolista con el Werder Bremen, club al que regresó por cuarta vez. "Quiero mucho a este equipo ya que siempre me brindó mucho cariño y respeto", puntualizó.