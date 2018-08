Claudio Pizarro: el peruano que no necesitó el Mundial para seguir en la élite europea

En días en los que la renovación de Ricardo Gareca era tema de Estado, Claudio Pizarro prácticamente le cerró las puertas a la selección, aunque por lo que dijo en redes sociales –“no creo que vuelva”– podría interpretarse como un adiós no tan definitivo. Pero más importante que hablar de Pizarro y un posible futuro en la Blanquirroja, si es que cabe tal análisis, me parece un hecho mayor que a sus casi 40 años haya fichado por Werder Bremen de la Bundesliga.

Sin un Mundial en su carrera, habiéndose ido al descenso la temporada anterior con el Colonia y en el epílogo de su aventura como futbolista, Claudio logró algo que, salvo Advíncula, no pudo ningún jugador peruano que fue a Rusia 2018. Así, sin Copa del Mundo de por medio, Pizarro se mantuvo en una de las cinco ligas top de Europa, con chance de seguir rompiendo marcas en Alemania.

Con la vuelta del ex Bayern Múnich consumada, no faltaron las voces que miraron la mitad del vaso medio vacío. “¡Cómo estará el nivel del fútbol peruano que Pizarro, con la temporada que tuvo, va a seguir jugando en la Bundesliga!”, “¿No tenemos otro delantero mejor?”, “¿Tan mal estamos?”, fueron algunos comentarios que escuché y leí. Realmente es una pena que el tema Pizarro polarice tanto y de esta manera.

Olvidemos el pasado y miremos el presente. Que el Bremen le haya abierto sus puertas nuevamente a Claudio a sus 39 años debería darnos orgullo. Porque no solo contrataron al peruano ídolo en tierras teutonas, sino que optaron por el profesional por delante de otras opciones. Como mejor aval, incluso por encima de los 270 goles que lleva en Alemania, a Pizarro lo buscaron por ser un ejemplo para los jóvenes tanto en el campo como fuera de él. Mientras que nuestro mejor futbolista en Rusia llegó a la Liga de Arabia Saudí, un casi ex jugador se mantuvo en la élite del Viejo Continente mirando la cita mundialista desde su sofá.

Pizarro no fue a Rusia 2018 para felicidad de muchos y eso, para todos sus detractores, debería ser el mejor motivo para acabar con los odios contra un jugador que no pudo trasladar su brillante rendimiento europeo a la selección cuando esperaban que fuera el salvador, algo que ni el propio Messi ha podido en Argentina. Recién con el regreso a un Mundial entendieron que no era tarea de un futbolista top sino de más de once.

Esta debe ser la última temporada de Claudio Pizarro como futbolista y debería decir adiós bien arropado por el amor de los hinchas del Bremen. Nosotros, a través del cable, ese que de vez en cuando nos deja ver en acción a Farfán en Rusia, deberíamos disfrutar de lo que queda del futbolista peruano más exitoso de nuestro fútbol porque pasaron años para tener a otro compatriota que nos represente tan bien y por tanto tiempo en el máximo nivel.