Claudio Pizarro continúa siendo un referente en la Bundesliga a sus 41 años. A partir de su arribo en Alemania, en 1999, algunos equipos decidieron apostar por futbolistas nacionales como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Cada uno cumplió un rol importante, pero el ‘Bombardero de los Andes’ consideró, cuando el periodista el preguntó, que allanó el camino para que ellos se desempeñaran sin presiones. Y aun así no recibió un agradecimiento.

El último gol de Claudio Pizarro en la selección peruana fue en nuestro más reciente triunfo ante Venezuela por Copa América. (Foto: AFP)

“No, en realidad no [recibí las gracias]. Ellos tienen sus cualidades. El problema es diferente”, apuntó Claudio Pizarro en diálogo con Transfermarkt.de.

Desde su punto de vista, los mencionados ya cumplieron con sus trayectorias. “Los tres casi hemos terminado con nuestras carreras. Apenas hay jugadores peruanos activos en Europa. Eso me preocupa”.

Y agregó: “El futuro de la selección no parece particularmente brillante. Necesitamos jugadores que vayan al extranjero y cambien las ligas europeas. Allí puedes ver cómo es realmente el fútbol. La calidad del fútbol en Perú no es tan alta”.

A pocos meses de concluir con su carrera, Claudio Pizarro sigue sin entender por qué no es apreciado en su país. “En Alemania todo me fue muy bien. En mi país de origen, esto no se entendió porque a la selección no le fue bien. Esa es ciertamente una explicación”, aseveró.