La selección peruana enfrentará dos encuentros vitales en sus aspiraciones para clasificar al Mundial Qatar 2022 cuando enfrente a Colombia (Lima) y Ecuador (Quito) en la próxima fecha doble. El Comercio conversó con Claudio Pizarro sobre la importancia que tendrá Paolo Guerrero en el equipo de Ricardo Gareca pese a no estar al 100% de sus capacidades físicas. Asimismo, el exdelantero del Bayern Múnich se refirió a los jóvenes peruanos y por qué no son considerados en las grandes ligas europeas.

La Bundesliga organizó una conferencia de prensa con Claudio Pizarro y El Comercio estuvo ahí para consultarle sobre la selección peruana, sus planes después de haberse retirado el año pasado y lo que opina de los jóvenes peruanos con respecto a futuros fichajes por equipos europeos.

En la primera ronda de preguntas, le consultamos por dos temas específicos: Paolo Guerrero y su presencia en selección peruana pese a no estar con ritmo futbolístico y sus planes después de haberse retirado en el 2020.

-Claudio, en algún momento te tocó venir a la selección peruana luego de una lesión y sin mucho ritmo futbolístico. En esta ocasión, Paolo Guerrero llegará sin mucho rodaje a defender la camiseta de la ‘Blanquirroja’, ¿qué es lo más difícil sobre jugar con la bicolor sin estar a plenitud?

Es complicado llegar a defender a tu país cuando no tienes ritmo. Si no juegas muy seguido, no llegas a la selección con el nivel que te gustaría tener. Creo que con las condiciones que tiene Paolo Guerrero, siempre será un jugador importante para la selección, así no se encuentre al 100%. Dependerá mucho del entrenador si es que comienza como titular ante Colombia o no, pero eso no quita que Guerrero sea un jugador muy relevante para el equipo.

-Tras unos meses después del retiro, ¿te has planteado venir al Perú para ser dirigente del algún equipo o de la selección peruana?

Por ahora estoy trabajando como embajador del Bayern Múnich. Quizás vuelva al Perú en un futuro, creo que no es el momento adecuado, la situación en el país no es la mejor. Me gustaría tomar un trabajo de dirigente o trabajar en la Federación Peruana de Fútbol, quisiera trabajar para aportar al desarrollo del fútbol peruano.

En la segunda rueda de preguntas, le preguntamos por los aspectos que son necesarios para que la Bundesliga o alguna liga top se fije en algún peruano. Asimismo, el exariete del Werder Bremen aconsejó a los futbolistas que actúan en nuestro país.

-Hace poco hablaste sobre Renato Tapia y su evolución como jugador, ¿cuál crees que es el aspecto que necesita mejorar el jugador peruano para llegar a las mejores ligas del mundo y ser relevante?

Desde hace un tiempo que estoy alejado del fútbol peruano, no he tenido la oportunidad de analizar o ver de cerca la forma en la que están trabajando. Sin embargo, mientras estuve ahí, una de las cosas primordiales que pude notar que se necesitaba trabajar giraba en torno al profesionalismo. Nosotros teníamos una deficiencia grande en ese aspecto. Cuando regresaba de Europa a Perú, en algunas circunstancias, para mí era un shock, me chocaba ver algunas situaciones que se daban en el país. Comencé a trabajar en eso, sobretodo con la generación de Renato, ya que estuve con ellos algunos años. Traté de aportar con ello, quería que se trabaje en el profesionalismo, que entiendan que se necesita sacrificar mucho para conseguir objetivos importantes tanto en el fútbol como en la vida en general. Asimismo, hay que aprender a manejar el tema psicológico, uno tiene que ser muy positivo y tratar de manejar estos temas negativos mediante distintas técnicas como la conversación o el análisis. Se vienen años difíciles para Perú, por eso tienen que trabajar mucho con los jóvenes para mejorar el futuro del fútbol en el país.

-Por último, ¿qué le dirías a los jóvenes delanteros que buscan progresar con el fútbol profesional y quieren emular la carrera que tuviste a nivel mundial?

Siempre recomiendo salir del país: si algún joven tiene la oportunidad de dejar el Perú, que lo haga, que juegue en el extranjero porque se enfrentará a una realidad distinta. Es algo muy importante; sin embargo, entiendo que ahora no es tan fácil porque el contexto del fútbol peruano no es el mejor, no se mira mucho lo que es el fútbol peruano en el extranjero. Creo que es importante seguir trabajando, mantener el profesionalismo y tratar de emigrar.

