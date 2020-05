El nombre de Claudio Pizarro ha dividido opiniones en las últimas dos décadas. Con un envidiable promedio de gol en la Bundesliga alemana, esos números, lastimosamente, no fueron proporcionales en la selección peruana. A puertas de su retiro, muchos piden que se le haga un partido de despedida con camiseta rojiblanca. Hasta los mismos seleccionados, como Carlos Zambrano, han puesto el tema sobre el debate.

Esta costumbre de homenajear a las estrellas no es muy común en la historia de la Bicolor. Es más, nuestros más grandes ídolos no tuvieron despedida alguna. Teodoro ‘Lolo’ Fernández fue el primer gran goleador, ganador de dos títulos con la selección, pero su físico no daba para más y dejó de jugar en plena Copa América de 1947. Un adiós en silencio. Años antes, Alejandro Villanueva se despidió con una expulsión –aún no existían las tarjetas- ante Bolivia en los Juegos Bolivarianos 1938.

Teófilo Cubillas mantiene el nombre del Perú en la historia grande de los Mundiales. Con diez goles en doce partidos, el ‘Nene’ se codea con las grandes estrellas del fútbol. Aun así, luego de su último partido con la selección, la dolorosa goleada 5-1 en contra ante Polonia en España 82, no volvió a ser llamado ni para una despedida simbólica. Los cracks de 1950, como Juan Seminario o el ‘Conejo’ Benítez, nunca más fueron convocados luego de irse al exterior. Juan Joya, incluso, jugó por Uruguay.

'Cachito' Ramírez, el héroe de la Bombonera, fue el primer futbolista que tuvo un partido de despedida con la selección.

Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez tuvo el primer homenaje registrado en la selección. Héroe en la Bombonera, a ‘Cachito’ le bastaron algunos minutos para silenciar a toda Argentina y clasificar al Perú a México 1970, nuestra primera presencia en un Mundial en cuarenta años. El atacante pasó a la historia grande de nuestro balompié y, por ese mismo estatus, no reconocer su trayectoria era un pecado.

El chalaco jugó de manera simbólica en los diez primeros minutos de un amistoso ante Chile, el 30 de marzo de 1982. Tim entendió que era una leyenda viva y merecía el homenaje. Ramírez fue aplaudido con gran emoción al momento de ser reemplazado por un joven Franco Navarro. ‘Cachito’ colgó los chimpunes a fines de ese año con Sporting Cristal. El plantel bicolor se preparaba para la Copa del Mundo de España.

Un año antes, Héctor Chumpitaz fue cargado en hombros el día que Perú clasificó a dicha cita mundialista. Este fue el último partido oficial del ‘Capitán de América’ como seleccionado, pero no fue hasta el 10 de octubre de 1985 que tuvo un homenaje. Capitán en dos Copas del Mundo, campeón de Copa América y primero en superar la centena de presencias internacionales, lo más justo es que tuviese un reconocimiento público.

El último partido oficial con la selección de Héctor Chumpitaz fue en el 0-0 ante Uruguay que selló la clasificación para España 82. (Foto: GEC).

Roberto Chale, su compañero en México 1970 y esa vez seleccionado nacional, alineó a Héctor Chumpitaz durante 25 minutos en un amistoso ante Santos. ‘Chumpi’ no desentonó y se lució en la zona posterior ya con más de 40 años. Al momento de su salida, le entregó la cinta de capitán a Rubén ‘Panadero’ Díaz en un relevo simbólico. Perú se preparaba para el fallido repechaje ante Chile en el camino al Mundial de 1986.

El 24 de agosto de 1997, la Federación Peruana de Fútbol celebró sus 75 años con un amistoso entre Perú y Colombia. El conjunto de Juan Carlos Oblitas incluyó a César Cueto, quien con 42 años, 2 meses y 16 días se convirtió en el seleccionado nacional con mayor edad de la historia. El ‘Poeta de la Zurda’, ya retirado, no jugaba por la bicolor desde 1985.

Doce años después de su retiro, César Cueto tuvo su homenaje con la selección en un amistoso ante Colombia. Ese día el 'Poeta' siguió derrochando calidad. (Foto: GEC/Enrique Cúneo)

Cueto estuvo fino y dio los dos pases gol en el triunfo de la selección por 2 a 1. El mundialista en 1978 y 1982 fue cambiado a los 41 minutos por Juan Carlos Bazalar, acompañado de un mar de aplausos en el Estadio Nacional. Las ‘Bodas de Diamante’ de la FPF sirvieron para homenajear al también compañero del ‘Ciego’ Oblitas en sus épocas como futbolistas.

En contraste con Claudio Pizarro, Roberto Palacios debe ser el futbolista más querido por los hinchas en los últimos veinte años. El ‘Chorri’ es el jugador con más presencias en la historia de la bicolor (128) y jugó hasta en cinco Eliminatorias. Ya fuera de las canchas desde inicios del 2012, era inevitable que reciba un homenaje de la selección.

Sergio Markarián alistaba a la Bicolor para una nueva fecha doble del camino a Brasil 2014, cuando un amistoso con Nigeria fue el motivo perfecto para despedir al volante. El 23 de mayo del 2012, el ‘Chorri’ Palacios jugó los primeros diez minutos, en un guiño a su histórico número de camiseta, en el triunfo por 1-0 ante los africanos.

Uno de los jugadores más queridos de la selección en los últimos tiempos es sin dudas el 'Chorrillano' Roberto Palacios. En mayo del 2012 recibió un justo homenaje con la Blanquirroja. (Foto: GEC).

Antes de salir de la cancha para ser reemplazado por Luis Ramírez, Palacios se quitó la camiseta blanquirroja para mostrar un polo rojo con la frase ‘Te amo Perú’, el mismo que lanzó a la fama tras un ‘chorrigolazo’ ante Paraguay en el 2000. Mientras el partido se seguía jugando, el ex-Sporting Cristal aprovechó para despedirse de los hinchas dando una vuelta por todas las tribunas del Nacional.

¿Claudio Pizarro se sumará a esta lista? La selección no volvería a jugar hasta el próximo año –con el calendario muy ajustado- y el ‘Bombardero’ piensa retirarse esta temporada. Sin amistosos siquiera a la vista, y el debate si merece un homenaje o no, parece difícil. Además, hace casi un año Ricardo Gareca declaró que “son las instituciones quienes lo hacen”, dando pistas de una relación casi quebrada entre ambos.

MÁS EN DT...