Colombia y Perú vuelven chocar en un amistoso preparativo, esta vez por fecha FIFA y de cara a lo que será el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 que comenzarán en marzo próximo. El duelo entre cafeteros y peruanos se disputará este viernes 15 de noviembre desde las 20:30 horas en el Hard Rock Stadium en Miami (Florida).

Colombia vs. Perú medirán fuerzas por séptima vez en los últimos cuatro años. El importante partido por fecha FIFA será transmitido a través de la señal de Caracol TV y Caracol Play, pero si estás en suelo peruano lo puedes seguir, en el mismo horario, vía Movistar Deportes y Latina TV. Y de forma ONLINE mediante sus respectivos aplicativos para móviles y tablets: Movistar Play y Latina APP.

Ten en cuenta que El Comercio, a través de su página web, te brindará el minuto a minuto del Colombia vs. Perú. Además, te informará todo al respecto de los amistosos FIFA con estadísticas, polémicas, goles, y demás detalles para que puedas ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

A pesar de no ganar hace 5 partidos, la ‘Tricolor’ es la gran favorita para quedarse con el triunfo ante los incaicos. Su desempeño en la Copa América, más allá de haber sido eliminada por Chile, le dan aval para ser ligeramente superior a un Perú que busca reencontrar su mejor versión pero que parece estar muy lejos de la misma por las ausencias de sus figuras, una de ellas Christian Cueva.

Los dirigidos por Carlos Queiroz llegan a este duelo con los peruanos tras caer goleados en la anterior fecha FIFA contra Argelia (3-0) y cosechar cuatro empates (dos ante Chile, y uno contra Brasil y Venezuela). Su última victoria fue ante Paraguay, por Copa América, y se remonta al 23 de junio pasado cuando vencieron por la mínima diferencia.

Colombia no dispondrá de todas sus figuras: Radamel Falcao, Duván Zapata y Juan Fernando Quintero, no han sido convocados por Carlos Queiroz, quien para reencontrarse con el triunfo dispuso el llamado del capitán James Rodríguez y la vuelta del lateral izquierdo Frank Fabra, futbolista que no integraba una lista junio de 2018, cuando la ‘Tricolor’ se preparaba para el Mundial de Rusia.

En tanto, en Perú, sorprendió la lista elaborada por Ricardo Gareca para los amistosos FIFA ante Colombia y Chile. El ‘Tigre’ convocó a Paolo Guerrero, Cristian Benavente y Sergio Peña, estos últimos volantes que militan en FC Nantes y FC Emmen, de Francia y Holanda, respectivamente, tras el buen rendimiento que han mostrado en las últimas semanas. Además, premió el gran desempeño que atraviesa Raúl Ruidíaz en la MLS, donde se proclamó campeón con Seattle Sounders y marcó 15 goles en el año.

También destaca la vuelta de Yoshimar Yotún, pieza clave y eje principal en el accionar del equipo peruano, y Pedro Aquino, quien precisamente le marcó dos goles a Chile en el amistoso disputado en el Hard Rock Stadium, el pasado 13 de octubre de 2018.

Sin embargo, no todo es alegría en el cuadro incaico pues dos de sus jugadores con más presencias en las convocatorias de Ricardo Gareca, hablamos de Christian Cueva y André Carrillo, no han sido llamados para esta doble fecha FIFA. El primero se encuentra sin equipo, pues Santos de Brasil lo ha marginado del equipo principal a pesar de que aún tiene contrato vigente, mientras que el segundo no ha redondeado buenas actuaciones en los últimos partidos que afrontó con la camiseta de Perú.

La ‘blanquirroja’ llega a este duelo, quizás, con ánimo de revancha pues el último antecedente de un Colombia vs. Perú fue en junio de este año, partido amistoso de preparación para la Copa América de Brasil 2019 y que terminó 3-0 a favor de los de Carlos Queiroz. Asimismo, de conseguir el triunfo, Ricardo Gareca se podría desquitar los malos resultados ante el cuadro cafetero, selección, junto a la de Argentina, que no ha podido vencer desde que asumió la dirección técnica de Perú.

Colombia vs. Perú, alineaciones posibles del partido por fecha FIFA

Colombia: David Ospina, Frank Fabra, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Roger Martínez y Luis Fernando Muriel.

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Cristian Benavente, Edison Flores, Gabriel Costa y Paolo Guerrero.

Canales de TV y online, en Colombia y Perú, para ver el amistoso FIFA

País Canales de TV y online Colombia Caracol TV y Caracol Play Perú Movistar Deportes, Latina TV, Movistar Play y Latina APP

Colombia vs. Perú: horarios en el mundo

Perú: 20:30 horas

México: 19:00 horas en Ciudad de México

España: 02:00 horas del sábado 16 de noviembre

Argentina: 22:30 horas

Brasil: 22:30 horas en Brasilia

Colombia: 20:30 horas

Chile: 22:30 horas en Santiago

Ecuador: 20:30 horas en Quito

Uruguay: 22:30 horas

Paraguay: 22:30 horas

Venezuela: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Últimos partidos de Colombia

28/06/19 | Colombia 0-0 (4-5) Chile | Copa América

06/09/19 | Brasil 2-2 Colombia | Amistoso FIFA

10/09/19 | Colombia 0-0 Venezuela | Amistoso FIFA

12/10/19 | Colombia 0-0 Chile | Amistoso FIFA

15/10/19 | Argelia 3-0 Colombia | Amistoso FIFA

Últimos partidos de Perú

07/07/19 | Brasil 3-1 Perú | Copa América

05/09/19 | Perú 0-1 Ecuador | Amistoso FIFA

10/09/19 | Brasil 0-1 Perú | Amistoso FIFA

11/10/19 | Uruguay 1-0 Perú | Amistoso FIFA

15/10/19 | Perú 1-1 Uruguay | Amistoso FIFA