Para acercarlo al Perú: fue el Claudio Pizarro de los noventa. Su llegada al Bayern Múnich abrió las puertas de la Bundesliga a sus compatriotas, tal como sucedió, a principios de los 2000 con el ‘Bombardero’. Adolfo ‘Tren’ Valencia, reconocido delantero colombiano que ganó una Bundesliga con los ‘Bávaros’ y fue dirigido por el mítico Franz Beckenbauer, conversó en exclusiva con DT El Comercio desde su país natal. En la previa del Colombia vs. Uruguay, por la semifinal de la Copa América 2024, analizó a su seleccionado, elogió a James Rodríguez, Luis Díaz, y también recordó a la selección peruana: de la época dorada -así lo considera- de los años 70-80 hasta su amistad con Kukín Flores.

—¿Le sorprende la actualidad de la selección colombiana que lleva 27 partidos sin perder y está en semifinales de la Copa América?

Colombia está jugando bien, muy centrado en lo que quiere. Y hay mucho compromiso de los jugadores. Todos corren, todos meten. Es un grupo muy solvente, cada jugador sabe qué hacer en su posición. Y en el fútbol, siempre y cuando se maneje de esa manera, las cosas tienen que salir bien.

—¿Qué cambió con la llegada de Néstor Lorenzo?

La mentalidad. Ha crecido mucho en los muchachos. Están convencidos de sí mismos. Ellos tienen condiciones, no hay duda de eso, pero ahora lo han sacado a flote. Están jugando sin temor, con confianza y seriedad. Y eso hace que nosotros, los colombianos, estemos muy contentos con ellos.

—En semifinales de la Copa América enfrentará a Uruguay. ¿Colombia es favorita al título por el juego mostrado?

Todas las selecciones que han llegado a instancias finales han hecho méritos para campeonar. Todos sabemos que aquí no hay rival pequeño, todos son difíciles. Uruguay tiene buen equipo, con jugadores que están en el exterior. Argentina viene de ser campeón mundial y ellos no regalan nada. Entonces cualquiera puede ganar la Copa América, nosotros esperamos que los muchachos nos den ese título tan ansiado.

Adolfo Valencia fue el primer colombiano en ganar una liga alemana. Al año siguiente dejó Bayern Múnich. (Foto: AFP)

—¿Es James Rodríguez la figura de la Copa América?

Sí. James ha demostrado que es un jugador diferente en la selección. En sus equipos puede tener altibajos, pero cuando llega a la selección, se transforma. Le gusta ponerse la camiseta, quiere mucho a Colombia. Ahora veo que se está sintiendo muy bien con el equipo y eso es mérito del profesor Néstor (Lorenzo) porque logró que se libere. Entonces él marca la pauta, está jugando un fútbol alegre, maneja el conjunto.

—¿Y Luis Díaz?

Luis es el delantero perfecto que tiene nuestra selección. Es el jugador que marca la pauta porque está en un gran momento. Ha mejorado cada día. Y lo mejor es que tiene los pies sobre la tierra, no es un jugador al que se le suben los humos, todo lo contrario, es humilde, responsable, trabaja cada día más.

—José Perkerman, extécnico de Colombia, señaló que el fútbol colombiano “siempre fue rico, pero nunca pudo despegar en algunos pases. ¿Cuáles cree que fueron?

Uno de los aspectos que faltaban era la confianza. La mentalidad también. El creer en ellos mismos. Uno en el fútbol tiene que creer que es el mejor. Hoy Colombia está pensando así, por eso hay actitud y las cosas salen bien.

—¿Qué recuerdos tiene de aquella selección colombiana de los 90, de la que formó parte?

Nosotros tuvimos una mentalidad de poner siempre a Colombia por encima de todo. El amor por el país. Cuando salíamos a la cancha, nos divertíamos. Y cuando los partidos se ponían duros, todos metíamos la pierna fuerte. Fue una selección que a todo el pueblo colombiano le gustó por la forma en que afrontamos los partidos, con mucha seriedad. Fue una época dorada en la que teníamos jugadores muy buenos, muy cracks. Si esa selección hubiera salido en esta época, nosotros hubiéramos quedado tres o cuatro veces campeón de América.

Argentina perdió 5-0 ante Colombia en casa. (Foto: internet)

—¿Tiene algún recuerdo, de su juventud, de los peruanos que brillaron en el fútbol colombiano como César Cueto y Julio César Uribe?

Fueron muy grandes jugadores. Aquí han venido peruanos que han sido muy buenos. Esa época de Perú, con Chumpitaz, Oblitas, Cueto, Uribe, fue la época dorada de Perú. Y no solo por talento, sino porque había amor por la camiseta y no por el dinero, como ahora. El dinero es importante, no digo que no lo sea, pero el país siempre estará por delante.

—En estos días, en Perú, hubo polémica con dos futbolistas de la selección peruana que fueron captados en una discoteca tras quedar eliminados de la Copa América…

Esas son cosas que no se pueden hacer. Si uno ve que su selección no está bien, tiene que ser reservado, cuidarse. Hay jugadores que no piensan eso y terminan perjudicando al grupo y a ellos mismos.

—Jugó junto a Percy Olivares y Kukín Flores en el PAOK de Grecia. ¿Qué recuerdos tiene?

Kukín era muy bueno. Cuando jugábamos juntos hablaba con él. Pero usted sabe que todo va tan en el destino que uno quiera coger. A él, que en paz descanse, le faltó mucha disciplina, ser más profesional en su carrera. Por eso sucedieron cosas que le costó, pudo ser ese gran jugador que proyectaba.