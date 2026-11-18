La Selección Peruana Femenina presentó su nueva convocatoria para los próximos amistosos internacionales. El entrenador Antonio Spinelli anunció una lista de 30 futbolistas que vestirán la camiseta de la Bicolor para afrontar dos encuentros frente a República Dominicana y otro ante Alemania, selección que participará en el Mundial Femenino de Brasil 2027.

La nómina está integrada por tres arqueras, diez defensoras, diez mediocampistas y siete delanteras. Uno de los aspectos destacados es la presencia de 15 futbolistas que militan en clubes del extranjero, con las que el comando técnico busca ampliar las alternativas de cara a los próximos desafíos del combinado nacional.

Entre las convocadas aparecen nombres que ya tuvieron participación en anteriores procesos de las selecciones nacionales. Aldana Rodríguez, Khloe Olano y Ana Lucía Deletre son algunas de las futbolistas que también formaron parte de la convocatoria de la Sub-20 para el Sudamericano Femenino disputado este año.

Perú Femenino presenta su convocatoria para los amistosos ante Alemania y República Dominicana. Foto: FPF

Asimismo, destacan Andrea Thorisson y Raquel Bilcape, quienes tuvieron actuaciones importantes con la selección peruana durante la Liga de Naciones Femenina.

La convocatoria también reúne a jugadoras que desarrollan sus carreras en Estados Unidos, España, Francia, Australia, México, Suecia y Noruega, además de futbolistas de los principales clubes del campeonato peruano.

Lista de convocadas de Perú para enfrentar a República Dominicana y Alemania

Estas son las 30 futbolistas elegidas por Antonio Spinelli para los próximos compromisos internacionales:

Arqueras (3)

Mia Shalit (Universitario).

Noelia Rivarola (SE AEM, España).

Kaylee Rybinski (Alianza Lima).

Defensas (10)

Mía León (Cruz Azul, México).

Ana Lucía Deletre (Stade de Reims, Francia).

Luana Chamochumbi (Universitario).

Valeria Villar (Atlanta Fire, Estados Unidos).

Brenda Meier (SCR Altrach, Australia).

Grace Cagnina (Universitario).

Kelis Guzmán (Mercy University, Estados Unidos).

Valerie Gherson (Universitario).

Mia García (Alianza Lima).

Mariale Espejo (Universitario).

Mediocampistas (10)

Khloe Olano (Iona University, Estados Unidos).

Andrea Thorisson (Trelleborgs FF, Suecia).

Claudia Cagnina (Bodo Glimt, Noruega).

Antonella Solari (University of West Florida, Estados Unidos).

Ariana Weiss (St. Edward’s University, Estados Unidos).

Jackelin Saavedra (Alianza Lima).

Adriana Bonanno (George Mason Patriots, Estados Unidos).

Luz Campoverde (Universitario).

Claudia Domínguez (Universitario).

Melanny Mondaca (Sporting Cristal).

Delanteras (7)

Alessia Sanllehi (Sporting Cristal).

Aldana Rodríguez (Alianza Lima).

Francoise Van Zweeden (SC Blues, Estados Unidos).

Alesia García (Universitario).

Cherrie Cox (Long Beach, Estados Unidos).

Raquel Bilcape (FBC Melgar).

Kaylee Hanna (SC Blues, Estados Unidos).

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¿Cuándo juega Perú Femenino contra República Dominicana y Alemania?

La Bicolor afrontará tres compromisos internacionales durante la fecha FIFA de noviembre y diciembre. Los dos primeros encuentros serán frente a República Dominicana y se disputarán en la Videna de Chincha.

El tercer amistoso tendrá como rival a Alemania y se jugará en Río de Janeiro, Brasil. Este encuentro permitirá que el combinado peruano mida su nivel ante una selección que estará presente en el próximo Mundial Femenino de 2027.

Perú vs. República Dominicana : viernes 27 de noviembre, a las 11:00 a. m. (Videna de Chincha).

: viernes 27 de noviembre, a las 11:00 a. m. (Videna de Chincha). Perú vs. República Dominicana : domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p. m. (Videna de Chincha).

: domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p. m. (Videna de Chincha). Perú vs. Alemania: viernes 4 de diciembre, a las 4:00 p. m. (Río de Janeiro, Brasil).

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