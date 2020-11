Conforme a los criterios de Saber más

Una inesperada tarjeta roja a Carlos Cáceda desde el banco, en los últimos minutos de la derrota de la selección peruana ante Brasil, desvió la atención de Ricardo Gareca. El argentino estaba obligado a convocar a un nuevo arquero para -al menos- la visita a Chile en Santiago. Con Patricio Álvarez fuera de órbita y Alejandro Duarte sin continuidad, se la jugó por Renato Solís. El golero de Sporting Cristal se convierte así en el primer campeón del Sudamericano Sub 15 2013 en ser llamado por Eliminatorias.

Con Renato Solís, son nueve los arqueros considerados por Ricardo Gareca en estos cinco años. Cuando asumió el mando, Raúl Fernández había sido el último en tapar por clasificatorias, pero Pedro Gallese (1990) ya era dueño del puesto desde hace algunos meses atrás. En febrero de 2015, Piero era futbolista del Juan Aurich chiclayano y apenas sumaba cinco presencias con la bicolor, todas al mando de Pablo Bengoechea.

Ahora, Pedro Gallese es mundialista, tapa en el Orlando City de la MLS y es el arquero con más partidos de Perú en su historia. Son 64 las presencias del también participante en la Copa del Mundo Sub 17 de 2007, que lo convierten en el arquero con más apariciones en la historia de nuestro seleccionado. Solo por Eliminatorias, suma 18, también mirando desde arriba a todos sus compañeros de puesto. Con 30 años, parece que aún tiene para rato en el pórtico.

Ricardo Gareca no había movido a Gallese del puesto, hasta que las dos derrotas en la primera jornada de las pasadas Eliminatorias (octubre 2015) lo llenaron de dudas. Diego Penny (1984) tomó su lugar en la victoria ante Paraguay, pero recibió tres goles de Brasil y no volvió a tapar salvo un amistoso al año siguiente. Luego de la Copa América Centenario, apenas fue convocado de emergencia para el partido ante Ecuador en Quito.

Pedro Gallese fue segundo arquero de la selección Sub 17 en el Sudamericano y Mundial de 2007. (Foto: AFP / Daniel Apuy)

Junto a ellos, estaba Salomón Libman (1984), quien la temporada anterior había cumplido una destacada labor en la Copa Sudamericana con César Vallejo. El exAlianzaLima no tapó partido algo en la ‘Era Gareca’ y no volvió a ser llamado luego de marzo de 2016, en la quinta y sexta fecha de Eliminatorias. Este bajón también coincidió con que cada año cambió de equipo. Hoy es una de las figuras de UTC en la Liga 1.

Quien tomó ese lugar fue Carlos Cáceda (1990). Desde la edición centenaria de la Copa América en 2016, el hoy golero de FBC Melgar no dejó de ser considerado. Es más, es el segundo detrás de Pedro Gallese en las consideraciones de Ricardo Gareca. Esto quedó claro cuando, por una lesión de Gallese, fue elegido ante Bolivia en el Monumental y en Quito, en el histórico triunfo ante Ecuador, pese a que Carvallo cuenta con más experiencia que él.

José Carvallo (1986) fue dirigido por Ricardo Gareca en parte de su paso por la ‘U’. Es más, cuando el ‘Tigre’ asumió el mando crema, el ‘1’ recién había hecho su estreno en la selección, en 2007. No había sido considerado sino hasta después de que Penny fue dejado de lado. En la actual convocatoria, no solo es el mayor del plantel, sino quien suma más años de experiencia con la bicolor, pese a jugar tan solo siete partidos. Eso sí, no ha perdido ninguno.

Sus buenas actuaciones en Alianza Lima, que finalizó la temporada 2017 como campeón, hicieron fuerte el pedido para que Leao Butrón (1977) sea convocado. Seleccionado desde 1997, el veterano arquero de 40 años fue llamado para tomar el vacío que dejó la lesión de Gallese en agosto de hace tres años. En el único partido de las últimas Eliminatorias que salió en banca fue ante Bolivia en el Monumental. Al ser una situación de emergencia, nunca más se le volvió a considerar.

Leao Butrón fue convocado entre 1997 hasta 2017, pero jugó entre 2001 al 2012. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Para un par de amistosos previos a Rusia 2018, Ricardo Gareca sorprendió al llamar por primera vez a Alejandro Duarte (1994). El en ese entonces arquero de San Martín, ya había sido parte de la Sub 15 de 2009 y Sub 17 de 2011, junto a Edison Flores, Andy Polo, etc., pero se retiró de la Sub 20 previo al Sudamericano de 2013. No jugó ni fue convocado otra vez. Fue una de las alternativas para esta fecha doble, aún así el ‘Tigre’ decidió que no al no tener minutos suficientes de juego.

Luego del Mundial, el argentino dejó de llamar a Carvallo para darle un espacio a Patricio Álvarez (1994). El también seleccionado Sub 20 de 2013 nunca debutó, pero se mantuvo un año en el banquillo, contando la gran campaña de Perú en la reciente Copa América. Este año no la pasó tan bien, pues perdió la titularidad y luego fue despedido de Sporting Cristal. Así, era imposible que Ricardo Gareca siga depositando su confianza en él. En una situación normal, hubiera sido parte de estas Eliminatorias.

Renato Solís (1998) sabe que tendrá que trabajar duro para quedarse en nuestro combinado patrio. Al igual que en otros casos, su más que merecido llamado ha sido para completar la nómina de goleros. Al ya estar con Ricardo Gareca y el grupo, su gran capacidad en el arco pueden hacer que se quede de manera permanente. En verano, fue titular en la selección Sub 23 dirigida por Nolberto Solano, asistente del ‘Flaco’.

Arqueros ‘Era Gareca’ Titular Entró TOTAL Pedro GALLESE 48 0 48 Diego PENNY 2 1 3 Salomón LIBMAN 0 0 0 Carlos CÁCEDA 6 0 6 José CARVALLO 2 1 3 Leao BUTRÓN 0 0 0 Alejandro DUARTE 0 0 0 Patricio ÁLVAREZ 0 0 0 Renato SOLÍS 0 0 0

