Óscar Ibáñez apostará por el delantero del Riga FC para acompañar a Luis Ramos en el ataque blanquirrojo.
elcomercio

  • Pedro Galllese.
  • Luis Advíncula.
  • Renzo Garcés.
  • Carlos Zambrano.
  • Marcos López.
  • Renato Tapia.
  • Yoshimar Yotún.
  • Sergio Peña.
  • Joao Grimaldo.
  • Kenji Cabrera.
  • Luis Ramos.
La , en una de sus peores campañas de la historia, culmina ante Paraguay las rumbo al Mundial 2026, sin chances y con poca expectativa en los aficionados.

LEE TAMBIÉN: Fernando Gaibor: “Cuando lo vi a Jhoao Velásquez se me vino a la cabeza Willian Pacho en sus inicios, las mismas características”

Pese a ello, los dirigidos por Óscar Ibáñez buscarán un triunfo ante el ya clasificado combinado albirrojo.

A diferencia de la última derrota en Montevideo, apostará por la experiencia de Carlos Zambrano en la zaga central en reemplazo de Luis Abram.

MIRA: Óscar Ibáñez: “El Presidente de la FPF nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos” | VIDEO

Otro importante regreso es el de Renato Tapia quien compartirá la primera línea de volantes junto a Yoshimar Yotún y Sergio Peña.

En el ataque, Kevin Quevedo iniciará las acciones en la banca de suplentes y en su lugar jugará Joao Grimaldo, de importante regularidad en el Riga FC.

Alineación de Perú

PedroGallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

El encuentro está programado para este martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y será con arbitraje del argentino Nicolás Ramírez.

