La selección peruana, en una de sus peores campañas de la historia, culmina ante Paraguay las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, sin chances y con poca expectativa en los aficionados.

Pese a ello, los dirigidos por Óscar Ibáñez buscarán un triunfo ante el ya clasificado combinado albirrojo.

A diferencia de la última derrota en Montevideo, apostará por la experiencia de Carlos Zambrano en la zaga central en reemplazo de Luis Abram.

Otro importante regreso es el de Renato Tapia quien compartirá la primera línea de volantes junto a Yoshimar Yotún y Sergio Peña.

En el ataque, Kevin Quevedo iniciará las acciones en la banca de suplentes y en su lugar jugará Joao Grimaldo, de importante regularidad en el Riga FC.

Alineación de Perú

PedroGallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

El encuentro está programado para este martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y será con arbitraje del argentino Nicolás Ramírez.

