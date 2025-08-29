La selección peruana Sub 18, dirigida por el entrenador nacional Carlos Silvestri, sostendrá dos amistosos internacionales ante elcombinado nacional Sub 20 de Guatemala.

Ambos partidos se jugarán en la Videnita de Chincha el próximo miércoles 03 de setiembre (15:00 horas) y el viernes 05 de septiembre (10:00 horas).

Este viernes se compartió la lista de convocados y resaltan los nombres de los futbolistas Maxloren Castro de Sporting Cristal y Piero Cari de Alianza Lima.

Con experiencia en los primeros equipos de sus clubes, se distinguen como los de mayor experiencia en la nómina.

LISTA DE CONVOCADOS

Arqueros

Paolo Doneda (AC Milan - Italia)

Fabrisio Mesías (Alianza Lima)

César Bautista (Sporting Cristal)

Defensas

Jussepi García (Alianza Lima)

Phillip Eisele (Eintracht Frankfurt - Alemania)

Joao Cuenca (Sporting Cristal)

Rafael Guzmán (Universitario)

Dylan Maceda (FBC Melgar)

Favio Quiroz (Sporting Cristal)

Jailson Mathey (UCV)

Volantes

Lionel Herrera (AD Cantolao)

Samuel Pereda (Alianza Lima)

Braidy Paz (Alianza Lima)

Piero Cari (Alianza Lima)

Francesco Andrealli (Como 1907 -Italia)

Patricio Núñez (FBC Melgar)

Juan Agreda (UCV)

Franco Mendoza (Unión Comercio)

Delanteros

Gabriel Soto (CD Santa Clara - Portugal)

Carlos Saavedra (Comerciantes Unidos)

Alberto Velásquez (FC Midtjylland - Dinamarca)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Jair Moretti (Sporting Cristal)

Nicolás Rengifo (Universitario)

Jeanpiero Falconí (USMP)

