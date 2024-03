¿Qué busca Fossati con estos amistosos? Primero: plasmar su idea, el 3-5-2, a sus jugadores. Segundo: recobrar la confianza de una selección que no gana hace siete partidos y marcha último en las Eliminatorias , y fortalecer el lazo entre el hincha y la Bicolor. Por eso pidió que ambos encuentros se jueguen en Lima, en los estadios de los dos clubes más grandes del país.

Los primeros entrenamientos servirán para que el entrenador conozca personalmente a sus nuevos dirigidos. A algunos -a los que tuvo en la U en 2023- los conoce de sobra, pero a otros -como Paolo Guerrero, por ejemplo- solo por mensajes de WhatsApp. El siguiente paso será ensayar el primer once, el de su presentación, el que seguramente quedará en los registros periodísticos.

Un nuevo sistema: casi mismos nombres

“Si me dan para elegir, este es el sistema (3-5-2) que me gusta más. No estricto, no tiene por qué ser 3-5-2, de hecho en todos lados he modificado el sistema en distintos momentos y en distintas situaciones” , señaló Jorge Fossati en conferencia de prensa.

No es un secreto: el uruguayo buscará implantar el 3-5-2 como sistema principal. Después, claro, puede cambiar, dependiendo mucho de los resultados. Como señaló el periodista Jerónimo Pimentel en su columna en este Diario: “Es un esquema muy competitivo, pero a su vez muy demandante”. Es decir, requiere de muchas horas de trabajo, algo con lo que un seleccionador no cuenta. En ese sentido, el posible primer once que pararía ante Nicaragua estaría distribuido de esa manera.

Pedro Gallese continuará bajo los tres palos. El portero de Orlando City dejará la cinta de capitán, ya que para el técnico el arquero no puede llevar la cinta, pero seguirá siendo titular. Es parte de la base en la que el DT se apoyará. Este año ha disputado dos encuentros en la Major League Soccer.

Para la zaga defensiva, el charrúa tiene diversas variantes. Aldo Corzo y Miguel Araujo pueden jugar como stopper con derecha. De hecho, Corzo mostró gran rendimiento en 2023 jugando en dicha posición al mando de Fossati. Como líbero, Anderson Santamaría tendría todos los boletos comprados. Su buen juego con los pies y visión lo convierten en una primera opción, aunque el trabajo del técnico será recuperar la confianza del defensor del Atlas de México. Por izquierda, se puede elegir entre la velocidad de Alexander Callens o el buen posicionamiento de Luis Abram.

La posición de lateral-volante por derecha es de Luis Advíncula, quien viene teniendo un buen presente con Boca Juniors jugando de lateral. Los amistosos también podrían servir para ver el debut de Oliver Sonne, quien, según el periodista Coki Gonzales, podría actuar como volante interior por derecha. El entrenador lo ha venido usando en esa posición en los entrenamientos. Por izquierda, Marcos López y su buen ida y vuelta serían importantes. Miguel Trauco es un lateral más posicional, con menos habilidad para defender.

En me medio, Wilder Cartagena se apunta a ser el ancla del equipo, con Sergio Peña o Sonne por derecha y Piero Quispe por izquierda. Ambos más adelantados. Con Fossati, Quispe podría tener más protagonismo en el juego. Se conocen muy bien y es el técnico uruguayo quien ha sabido sacar lo mejor del ahora volante de Pumas MX.

Arriba, como lo hizo en la U, Fossati suele usar doble nueve, sino un delantero centro y un segundo atacante que no solo acompaña sino que se une con los volantes. En ese caso, tanto Edison Flores como Bryan Reyna podrían ser los elegidos a acompañar a Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula. El ítalo-peruano viene de anotar un golazo con el Cagliari por la Serie A de Italia.