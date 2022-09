Raúl Ruidíaz está de regreso. En la primera convocatoria de Juan Reynoso al mando de la selección peruana con miras a los amistosos de septiembre, algunos de los regresos más importantes a la blanquirroja es la del delantero y figura del Seattle Sounders de la Major League Soccer.

Raúl dejó de ser convocado por Ricardo Gareca por casi 1 año. Sus últimos encuentros fueron ante Brasil y Uruguay en la fecha doble de septiembre del 2021. Fue suplente en ambos partidos, pero ingresó en las dos ocasiones en el segundo tiempo.

El otro retorno es el de Anderson Santamaría, bicampeón y titular indiscutible con Atlas en la Liga MX. El zaguero dejó de ser tomado en cuenta por el ‘Tigre’ luego de algunos errores en los partidos de Eliminatorias.

En entrevistas de hace algunos meses, Juan Reynoso ya había indicado que Raúl era de su gusto: “A mí me gusta mucho, y no es un secreto. Es de esos delanteros que no lo quieres marcar porque parece que no están en la cancha. Uno (defensa) se desconecta y, cuando te das cuenta, ya la embocó”.

El delantero hizo su debut en el fútbol profesional con Juan Reynoso en la temporada 2009 con camiseta de Universitario, año donde el equipo de Ate logra el título nacional.

REGRESOS A LA SELECCIÓN PERUANA