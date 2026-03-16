La primera lista de convocados de Mano Menezes al frente de la Selección Peruana de Fútbol trajo varias sorpresas. El entrenador brasileño apostó por un grupo con mezcla de experiencia y juventud para los amistosos internacionales de marzo, incluyendo a varios futbolistas que no habían sido considerados recientemente.

Entre las novedades que más llamaron la atención aparecen Jairo Vélez y Alessandro Gruber. El primero gracias a su actual buen momento en Alianza Lima y el segundo, un jugador que ya estuvo en la selección y actualmente es figura importante en el Nuremberg. Sin embargo, no fueron los únicos nombres inesperados en la convocatoria.

Uno de ellos es el defensor Adrián Quiroz de los Chankas, quien viene teniendo continuidad en el torneo local y recibe así una oportunidad para mostrarse en el combinado nacional. También figura Marco Huamán, lateral que ha destacado por su proyección ofensiva en Alianza.

En ataque, la presencia de Adrián Ugarriza también genera comentarios. El delantero ha tenido continuidad en Israel.

A estos nombres se suman el volante Jesús Pretell, mediocampista de contención que milita en el LDU de Quito, y el joven atacante Juan Pablo Goicochea, uno de los futbolistas con mayor proyección de su generación, actualmente en Uruguay.

A ellos, se suma Alfonso Barco quien fue vendido al HNK Rijeka, equipo de la primera división del Croacia.

Con este grupo de jugadores, Menezes empieza a delinear su primer proyecto al mando de Perú, observando alternativas y ampliando el universo de convocados de cara a los próximos retos del combinado nacional.

La ‘Bicolor’ afrontará dos amistosos internacionales durante esta fecha FIFA de marzo. El primero se disputará el 28 de marzo contra Senegal, mientras que el segundo encuentro está programado para el 31 de marzo con Honduras, compromisos que servirán para evaluar a los nuevos convocados y comenzar a perfilar el equipo bajo el mando del entrenador brasileño.