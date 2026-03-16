Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conferencia de prensa de Mano Menezes EN VIVO:
Mano Menezes: "Valorizamos la disciplina táctica. Si no la hay, no vamos a lograr el objetivo. Intentamos identificar a los jugadores a partir de lo que creemos. Vamos a conversar con los entrenadores para obtener información importante".
Mano Menezes sobre Jairo Vélez: "Nuestra obligación es estar siempre atentos. Queremos encontrar un equlibrio entre los que están fuera y los que están aquí. Jairo Vélez es fundamental para su función. Es un jugador que pesa en el juego. Es clave para jugadas importantes en ofensiva".
Mano Menezes: "Estamos iniciando un proceso de cuatro años. Queremos llegar al Mundial".
Mano Menezes: "Tenemos premisas que son fundamentasl para iniciar el procesos. Abrir más la convocatoria para que más clubes tengan representados en la selección, que los hinchas miren a la selección como un lugar en el que destaquen sus figuras".
Mano Menezes compartió su lista de convocados con 25 jugadores para enfrentar a Senegal y Honduras. Asimismo, pidió realizar preguntas sobre los futbolistas convocados y no sobre aquellos que no fueron considerados.
En breve empieza Mano Menezes conversará con los medios de comunicación.
Ahora, también hay marcadas ausencias en la convocatoria para los amistosos contra Senegal y Honduras. Una de ellas es la de Luis Advíncula, defensor de Alianza Lima, quien no fue considerado para esta fecha FIFA. Tampoco está Renato Tapia, jugador del Al Wasl.
También hay nuevos rostros que, sin duda, tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en el once titular de la Bicolor. Aquí destacan nombres como el de Marco Huamán (Alianza Lima), Matías Zegarra (Melgar) y Adrián Quiroz (Los Chankas). Todos llegan en buen presente futbolístico.
La lista de convocados de Mano Menezes presenta varias novedades. Si hablamos de referentes y experimentados, destacan los nombres de Pedro Gallese, Yoshimar Yotùn y André Carrillo. Cada uno atraviesa un buen momento en sus respectivos clubes y recibieron la confianza del entrenador brasileño.
Así anunciaron las redes sociales la lista de convocados de la Selección Peruana:
Delanteros: Adrián Ugarriza, Alex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.
Volantes: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo concha, Jairo Vélez, Jesús Casttillo, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún
Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Bruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne, Renzo Garcés.
Lista de convocados de la Selección Peruana:
Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
Comenzó la conferencia de prensa de Mano Menezes
¿A qué hora empieza la conferencia de prensa de Mano Menezes?
La conferencia de prensa en la que Mano Menezes anunciará la lista de convocados se realizará este lunes 16 de marzo desde las 10:50 a.m. (hora peruana).
El técnico de la Bicolor aparecerá ante los medios de comunicación para dar sus primeras impresiones de su trabajo al frente del combinado nacional y anunciar la lista de convocados ante Senegal y Honduras.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto de la conferencia de prensa de Mano Menezes, técnico de la selección peruana.
Mano Menezes sobre Erick Noriega: "Cuando llevamos a Noriega a Brasil, imaginamos como contención. Pero, por la necesidad que tuvimos lo colocamos de central. Tiene salida, construcción. Pero ahora para la selección lo vemos como contención. Ha crecido atléticamente. La esencia del fútbol brasileño lo ha ayudado. Su entrenador actual construye equipo y desenvuelve mucho a los jugadores. Es prematuro hablar de si será o no capitán. Es un jugador con capacidad para estar aquí y destacar como lo hace en el fútbol brasileño".