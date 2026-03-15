La conferencia de prensa de Mano Menezes marcará el inicio oficial de su proceso al mando de la Selección Peruana de Fútbol. En esta presentación se anunciará la primera lista de convocados para los amistosos internacionales ante Selección de fútbol de Senegal y Selección de fútbol de Honduras en la próxima fecha FIFA. A continuación, te contamos a qué hora inicia la conferencia, dónde verla en vivo y todos los detalles de la convocatoria que presentará el nuevo entrenador de la Bicolor.

¿A qué hora empieza la conferencia de prensa de Mano Menezes?

La conferencia de prensa en la que Mano Menezes anunciará la lista de convocados se realizará este lunes 16 de marzo desde las 10:50 a.m. (hora peruana).

Horarios en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:50 a.m.

Bolivia y Venezuela: 11:50 a.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:50 p.m.

En esta comparecencia ante los medios se conocerá la primera nómina del entrenador brasileño, quien inicia un nuevo proceso con la selección nacional pensando en el ciclo rumbo al Mundial 2030.

Dónde ver EN VIVO la conferencia de Mano Menezes

La conferencia donde se anunciará la lista de convocados de Perú se podrá ver en vivo por el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Además, diferentes portales deportivos y medios digitales seguirán el evento con cobertura minuto a minuto y reacciones posteriores de los jugadores convocados.

Primera convocatoria de Mano Menezes con la selección peruana

La lista que presentará Mano Menezes será la primera convocatoria oficial desde su llegada al banquillo de la Bicolor. El entrenador brasileño ha estado siguiendo de cerca la Liga 1 y evaluando futbolistas tanto del torneo local como del extranjero.

Entre los nombres que podrían aparecer en la nómina destacan jugadores habituales como Pedro Gallese, Oliver Sonne o Joao Grimaldo, quienes vienen teniendo actividad en sus clubes y podrían ser parte del nuevo proceso del equipo nacional.

Cuándo juegan Perú vs Senegal y Honduras

La convocatoria servirá para afrontar dos amistosos internacionales en la fecha FIFA de marzo:

Perú vs Senegal : sábado 28 de marzo, 11:00 a.m. (hora peruana), en el Stade de France.

: sábado 28 de marzo, 11:00 a.m. (hora peruana), en el Stade de France. Perú vs Honduras: martes 31 de marzo, 1:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Municipal de Butarque, España.

Estos partidos marcarán el debut oficial de Mano Menezes al frente de la selección peruana, en el inicio de un nuevo proyecto deportivo.