El máximo organismo del fútbol sudamericano homenajeó al ‘Loco’ Vargas y recordó tres de sus mejores goles con la camiseta de la Blanquirroja.
El máximo organismo del fútbol sudamericano homenajeó al ‘Loco’ Vargas y recordó tres de sus mejores goles con la camiseta de la Blanquirroja.
Por Redacción EC

Juan Manuel Vargas cumple años y la Conmebol decidió celebrarlo recordando una de las características que más marcó su carrera con la selección peruana: su potente zurda. Y nosotros recordamos tres de los golazos que el ‘Loco’ convirtió durante su etapa como internacional con la Blanquirroja. El exfutbolista, nacido el 5 de octubre de 1983, llegó a disputar 62 partidos con Perú y marcó cuatro goles.

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