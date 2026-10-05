Juan Manuel Vargas cumple años y la Conmebol decidió celebrarlo recordando una de las características que más marcó su carrera con la selección peruana: su potente zurda. Y nosotros recordamos tres de los golazos que el ‘Loco’ convirtió durante su etapa como internacional con la Blanquirroja. El exfutbolista, nacido el 5 de octubre de 1983, llegó a disputar 62 partidos con Perú y marcó cuatro goles.

El primero de los recuerdos corresponde a la Copa América 2011, en el duelo de cuartos de final contra Colombia. Perú se impuso 2-0 en el tiempo suplementario y Vargas fue protagonista del segundo tanto. Tras recibir un pase de Paolo Guerrero, el zurdo se perfiló y sacó un potente remate que terminó en el ángulo del arco colombiano. Fue una definición que confirmó su fama como uno de los mejores rematadores de su generación.

¡'El Loco' que llevó el talento peruano por el mundo! 🥳🙌 https://t.co/vWmYD8W2kC — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 5, 2026

El segundo gol elegido por Conmebol fue ante Ecuador, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Vargas volvió a demostrar su capacidad para aparecer en ataque y aportar con su potente remate. Aquel tanto formó parte de los cuatro goles que consiguió con la selección peruana durante su carrera internacional.

El tercer recuerdo corresponde al amistoso frente a Bolivia de septiembre de 2007, disputado en el estadio Monumental de Lima. Perú ganó 2-0 y Vargas marcó uno de los tantos del encuentro. Fue uno de sus primeros goles con la selección absoluta, apenas unos meses después de haber debutado internacionalmente.

Conmemorar a Vargas a través de sus goles es también recordar a uno de los futbolistas peruanos que mejor representó el poder de la zurda durante aquella generación. Lateral de origen, pero con vocación ofensiva, el ‘Loco’ se convirtió en una pieza importante de la selección y también brilló en el fútbol europeo con la Fiorentina. Años después de su retiro internacional, su nombre sigue asociado a esos remates que podían cambiar un partido en cuestión de segundos.