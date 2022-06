El fútbol femenino en el Perú está avanzando. Con Alianza buscando el bicampeonato de la Liga Femenina para hacer, otra vez, historia en la Copa Libertadores, y un torneo peruano cada vez más visible; está cerca del turno de la selección peruana femenina que afrontará la Copa América 2022 del 8 al 30 de julio en Colombia. Un torneo en el que la Bicolor compartirá grupo con Brasil, Venezuela, Uruguay y Argentina, y que otorga tres cupos directos al Mundial (dos al repechaje), un boleto directo a los Juegos Olímpicos (uno al repechaje). Desde la Videna, el “búnker” de Ricardo Gareca, el profesor Conrad Flores conversó con DT El Comercio. El técnico presentó su lista preliminar para el torneo y despejó muchas dudas. Su idea de juego, el trabajo mental en las dirigidas, la novedad de tener tantas convocadas jugando afuera y la decisión de Adriana Lúcar de continuar fuera de la selección.

—Estuvo trabajando en las divisiones menores de Sporting Cristal y la selección peruana, pero nunca con un equipo femenino. ¿Cómo asimiló el cambio y el nuevo rol?

Yo pensaba que la diferencia iba a ser abismal, pero siento que no es tanta. De hecho que por nuestra sociedad normalmente las mujeres no practican desde muy temprana edad el fútbol a diferencia de los hombres, eso hace que técnicamente les cueste un poco más. Hay un vacío. Pero si eso comienza a cambiar, se acaba esa idea de que las mujeres no pueden jugar y ellas comienzan antes, vamos a comentar a tener futbolistas técnicamente muy buenas. La única diferencia que encuentro es la fuerza y el trabajo que se hace en base a ello.

—¿Cómo va la preparación para la Copa América?

Estamos tratando de evaluar a cada una de las chicas para ver con quiénes contaremos para la Copa América. El último microciclo será el 13 de junio. Tendremos dos amistosos contra México que nos va a ayudar bastante para ver cómo estamos y así afrontar de la mejor manera el torneo.

—¿Cómo está la selección hoy?

Las chicas están con mucho entusiasmo, muy buena predisposición y actitud porque sienten que pueden ir a competir a la Copa América, que es lo que se quiere. De ahí se puede ganar, perder o empatar, hay muchos factores de por medio, pero el hecho de ir a jugarles de igual a igual a los rivales, es distinto. Siento que las chicas tienen esa actitud y se sienten con mucha confianza. Contamos con muchas chicas que tienen experiencia en Copa América o Libertadores, además de sumar chicas que van a venir delextranjero como Claudia Cagnina, Braelyn Llamoca o Teresa Wowk. Ahora en la lista hay 13 chicas que juegan afuera, algo increíble que hemos logrado en trabajo con el departamento de captación de la federación.

—¿Solo dos amistosos contra México antes de la Copa América serán suficientes?

De que van a servir, van a servir. Fue difícil conseguir otros amistosos antes por el corto tiempo. Ahora estaremos viajando a México el 23 de junio y en esas fechas necesitamos consolidar una idea porque estamos trabajando una forma de jugar un poco diferente a lo que se venía haciendo. Entonces necesitamos plasmar esa idea y que las chicas logren entender qué es lo que queremos tanto en fase defensiva como ofensiva. Los partidos ante México nos ayudarán porque es un rival exigente y nos hará ver dónde estamos parados.

—¿Cuál es su idea de juego?

Hacernos fuertes defensivamente, tener mucho orden. Partiendo desde ahí, vamos a poder competir y buscar el partido. Nuestra realidad en fútbol femenino nos dice que no somos Brasil o Venezuela, que están un peldaño más arriba. Lo que les digo a las chicas es que desde que el árbitro da el pitazo inicial, ya tenemos un punto y ese punto no nos lo pueden quitar. Para eso hay que hacernos fuertes atrás. De ahí podemos buscar los caminos para hacer el gol y ganar. Estamos trabajando esa idea.

—¿Qué podemos esperar de la selección peruana en esta Copa América?

Siempre se va a esperar resultados. Los que estamos inmersos, metidos, sabemos cuál es la realidad y lo que estamos haciendo para ir a competir. Yo siento que estamos listos para eso: competir, hacerle frente a cualquier rival y sea el resultado que se presente, estoy seguro que las chicas van a poder salir con la frente en alto porque van a dejarlo todo. En el fútbol a ciencia cierta uno no puede decir nosotros vamos y vamos a quedar primeros.

—¿Pero qué tan cerca estamos de clasificar al Mundial u obtener uno de los cupos al repechaje?

El grupo en el que estamos es muy difícil. Nos ha tocado con las dos mejores selecciones en estos momentos que son Brasil y Venezuela. Creo que el primer objetivo debe ser ese tercer puesto que nos va a llevar a competir por uno de los repechajes. Entonces los rivales directos son Argentina y Uruguay. Ese es el primer objetivo, siendo lo más realistas posibles. De ahí en el fútbol pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué soñar en ganarle a Venezuela o Brasil? Creo mucho en el tema mental e intento que las chicas se convenzan en que pueden ir a competir contra cualquiera.

—¿Cómo está el grupo en cuanto a fortaleza mental? ¿Sí están convencidas de poder ir a competir contra cualquiera?

En la selección hay chicas que tienen experiencia, años y ellas son las que me ayudan a empujar al grupo. Veo que están confiadas en clasificar al Mundial y eso me motiva porque las escucho decir y repetir que lo harán. Se lo trasmiten a sus compañeras y ahí empieza todo esto de la confianza colectiva, de que sí se puede. Va a ser difícil, claro, como todo en la vida, pero si tenemos creemos y estamos confiados de que lo podemos hacer, entonces nos ayuda muchísimo.

—Una nueva convocatoria y no está Adriana Lúcar, una de las mejores ‘9′ del medio local. ¿Intentaron hablar con ella y convencerla de que vuelva a la selección tras su renuncia?

Como técnico tengo claro que aquí, en el medio local, es de las mejores delanteras que tenemos. Sería loco no querer contar con ella en la selección. He conversado con ella una vez que asumí como entrenador. En enero conversamos y me expuso sus temas. Yo le planteé el trabajo que se está haciendo ahora, le expliqué el proyecto y ella en ese momento pidió tener un poco de espacio y no ser convocada. Yo respeto esa decisión y no puedo hacer más.

—¿Es una desventaja que un solo cuerpo técnico se encargue de todas las divisiones de la selección femenina?

De hecho se presentó así la situación y nosotros asumimos con responsabilidad. Lo ideal es que cada categoría tenga un cuerpo técnico y se pueda concentrar en lo suyo y darle todas las energías ahí. Sin embargo, nuestra realidad es la que hemos asumido. Tengo entendido que hay intenciones en la federación de tener, por lo menos, dos cuerpos técnicos como mínimo, y más adelante tener un grupo de trabajo en cada categoría. Hay esa idea porque luego de esta Copa América, el torneo se jugará cada dos años en la mayor.

—¿Cómo ve el crecimiento del fútbol femenino en el Perú y cuándo está aportando a la mejora de la selección peruana?

Que estén televisando los partidos, y que Alianza Lima haya hecho una buena campaña en la Copa Libertadores pasada, da visibilidad y ayuda mucho. Y esa es nuestra realidad: la gente se mueve por resultados. La federación también está poniendo de su parte para tratar de que siga creciendo el fútbol femenino acá, que haya más apoyo y que los clubes sigan esforzándose por hacer un mejor trabajo. Hay mucho por hacer, nos gustaría que los pasos que se dan sean gigantes para equipararnos con las potencias, pero por lo pronto se está avanzando.

—Y está el aporte del hincha que ha vuelto a aceptar al fútbol femenino y empezó a asistir al estadio…

Claro, el hecho de que el hincha empiece a consumir fútbol femenino ayuda porque eso permite que se rompa esos estereotipos y que más personas que tengan hijas permitan que puedan desarrollarse a más temprana edad en el fútbol porque están visualizando y están viendo que hay chicas que están jugando, viendo por tv que está representando a su país.