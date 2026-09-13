Por Redacción EC

La selección peruana Sub-15 femenina consiguió una destacada victoria ante Brasil y se impuso por 2-0 en la tercera fecha de la CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Femenina, torneo disputado en Paraguay.

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