La selección peruana Sub-15 femenina consiguió una destacada victoria ante Brasil y se impuso por 2-0 en la tercera fecha de la CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Femenina, torneo disputado en Paraguay.

El conjunto nacional mostró orden, intensidad y eficacia para superar a la selección brasileña, vigente campeona de la edición 2025, en una actuación que fortalece sus aspiraciones durante competencia continental.

Nicole Gutiérrez, representante de Alianza Lima, abrió el camino del triunfo peruano, mientras Francoise Van Zweeden, futbolista del SC Blues de Estados Unidos, marcó el segundo tanto para Perú finalmente.

La competencia comenzó el 9 de septiembre en Ypané y reúne a selecciones. Perú había caído 2-1 ante Venezuela en la fecha anterior, por lo que victoria representa una reacción.