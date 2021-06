Conforme a los criterios de Saber más

La Copa América 2021 reunirá a los mejores jugadores de América del Sur. A lo largo de la historia este torneo se ha convertido en uno de los más atractivo a nivel de selecciones: por la competitividad y el nivel dentro del campo de juego. Pero los futbolistas no son los únicos que atrapan los reflectores a poco de iniciarse esta competición. También los árbitros juegan sus partidos y esta vez, incluso en el VAR.

Desde hace un buen tiempo los árbitros han acaparado todas las miradas. Bueno fuese por sus correctas decisiones; pasa todo lo contrario, están en boca de todos por sus constantes errores que varias veces han defino partidos. La Copa América 2021 contará con los mejores réferis de todos los países del continente sudamericano incluido 5 españoles. Entro de este grupo estarán los siempre polémicos Julio Bascuñán (Chile) y Diego Haro (Perú).

En esta nota te contamos algunas de las decisiones más controversiales tomadas por el chileno Julio Bascuñán y el peruano Diego Haro. Para muchos, dos de los árbitros con un nivel muy bajo, tanto en sus ligas como en los torneos internacionales, para estar dentro de una competición tan importante como la Copa América 2021.

Julio Bascuñán y Diego Haro estarán presentes en la Copa América 2021.

Copa América 2021: programación de árbitros para la primera fecha.

JULIO BASCUÑÁN Y SUS INCREÍBLES ERRORES

El nombre de Julio Bascuñán aun sigue grabado en la memoria de todos los peruanos. El pasado 13 de octubre del 2020, el árbitro chileno tuvo una pésima actuación en la derrota de Perú por ante Brasil en el Nacional de Lima. Sus decisiones causaron polémica y sacó del partido al equipo de Ricardo Gareca.

Por la la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022, sancionó un penal muy dudoso de Carlos Zambrano sobre Neymar y esto le permitió al combinado brasileño ponerse 3-2 en el marcador cuando el encuentro era parejo. Aquella noche, Julio Bascuñán no quiso escuchar a ningún peruano y sus cobros eran perjudiciales para la blanquirroja.

“Cuando fuimos a reclamar al árbitro nos callaba completamente. Nos condicionaba a nosotros para que no habláramos o sino nos sacaba una tarjeta; en cambio contra los brasileños, a ellos no les decía nada. Todas las llamadas de atención eran para nosotros”, dijo Carlos Zambrano sobre Julio Bascuñán.

Aquella noche Bascuñán no fue el único con una actuación dudosa. Los integrantes del VAR no ayudaron en nada a que el árbitro chileno se equivoque lo menos posible. En el video brindado por la Conmebol sobre aquel Perú vs. Brasil se puede ver y escuchar lo acelerado y nervioso que estaba Piero Maza analizando el penal brasileño. La terna chilena tuvo que irse del Perú resguardada por policías.

Las actuaciones de Julio Bascuñán no son exclusivas solo en Eliminatorias. También tiene varias perlitas en Copa Libertadores y hasta en la Liga de Chile. Siempre estuvo en el ojo de la tormenta y aun así continúa siendo programado para dirigir.

Una de sus más polémicas decisiones fue en el encuentro entre River Plate y Cerro Porteño por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. El paraguayo Haedo Valdéz tuvo una entrada muy violenta contra Exequiel Palacios que sin duda era una expulsión escandalosa. Sin embargo, Bascuñán atinó solo amonestarlo con tarjeta amarilla al agresor.

Ante esto, sus asistentes le indicaron que mejor revise el VAR porque era “una posible roja”. Sin embargo, el árbitro chileno hizo caso omiso. El partido continúo como si nada hubiese pasado ante la sorpresa de todos.

En el partido entre Nacional de Uruguay y Botafogo por Copa Libertadores del 2017, Bascuñán cometió otro grave error. No vio una clara mano de un defensor brasileño que debió ser penal para el conjunto uruguayo. Todo el estadio vio esa acción menos el árbitro chileno que terminó perjudicando al ‘Bolso’.

En la Liga de Chile muchos no lo quieren ver ni en pintura. Al juez se le acusa de querer tener el protagonismo del partido con sus malas decisiones. En una parte importante de los encuentros a cargo de Bascuñán tiene que haber alguna jugada polémica. Esperemos que en la Copa América su actuación no sea la misma.

LAS POLÉMICAS DE DIEGO HARO

En el Perú el arbitraje, desde hace años, pasa por una situación crítica por el pobre nivel mostrado. Los que se salvan son muy pocos y no se llegan a contar con los dedos de una mano. Uno de los réferis más polémicos es Diego Haro quien ha sido confirmado como representante peruano en la Copa América 2021.

Diego Haro no solo estará en el VAR también será árbitro principal. Por lo pronto ya fue confirmado para dirigir en la primera fecha de la Copa América. Será el juez para duelo entre Paraguay vs Bolivia de este lunes por la Zona B.

En la Liga 1, Diego Haro no es el árbitro más destacado. Habitualmente tiene errores increíbles. Los periodistas y jugadores ya saben lo que pasa cuando al frente de un partido está el árbitro peruano. Esto no es exclusivo en el torneo peruano también pasa lo mismo a nivel internacional.

“Es un desastre, prepárate para lo que pase con Haro. Cuenta cuántas veces le pega la pelota a Haro. Es especialista en ponerse donde está la pelota. Le pega tres o cuatro veces por partido. La última vez que lo vi, le pegó tres veces”, fue un fuerte comentario del periodista Óscar Luis Blanco sobre el árbitro peruano en la previa del Argentina vs. Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022.

En esta edición de la Copa Libertadores, Diego Haro pasó por un momento muy tenso en el inicio del duelo entre Atlético Nacional y el Nacional de Uruguay que se jugó en Colombia. El partido tuvo un retraso de una hora por las protestas que se dieron cerca al recinto y por lo convulsionado que estaba el país.

El mensaje de Diego Haro al inicio del partido encendió los ánimos de los jugadores. “Dejemos de lado lo que haya sucedido”, dijo el árbitro peruano. Algo que era imposible para los jugadores por todo lo que estaba viviendo Colombia mientras ellos estaban obligados a jugar.

Entonces, Gonzalo Bergessio interrumpió al juez peruano y alzó la voz. “Sí pero necesitamos más empatía de parte de ellos”, dijo el capitán de Nacional de Uruguay que rápidamente fue callado por Diego Haro. Sin embargo, el atacante continúo hablando para seguir con el reclamo.

Boca Juniors recibía a Jorge Wilstermann en la Copa Libertadores 2019. El conjunto argentino necesitaba ganar. Hasta el minuto 29 todo marchaba con normalidad, pero entro en escena Diego Haro cobrando un penal dudoso que perjudicó a los bolivianos. Tras ese tanto volvió sancionar otro penal a los 60.

“Aquí no llego a entender lo que cobra el árbitro. No sé si es una mano o un empujón. No llego a entender esa jugada”, dijo Juanjo Buscalia en el noticiero Central Fox.

Diego Haro tuvo la oportunidad de estar en la final de la Copa Libertadores en el 2019 siendo parte del grupo a cargo del VAR. Sin embargo, unas declaraciones suyas le impidieron estar en ese trascendental partido jugado en el estadio Monumental de Lima.

Días antes del partido entre River Plate y Flamengo, Diego Haro había brindado una entrevista en la que habló sobre los jugadores de River Plate y esto no cayó bien en la Conmebol que no tardó en tomar cartas en el asunto.

“Tengo estudiados a los jugadores de River, todos los árbitros estudiamos a los equipos, si hay simulaciones las vamos a informar desde el VAR”, dijo el juez peruano.

Tras estas declaraciones, la Comisión de Árbitros decidió realizar la sustitución de Diego Haro. El motivo de este cambio es el incumplimiento de la política interna de arbitraje con relación a las entrevistas sin autorización previa.

