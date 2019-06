Copa América: Argentina amplió sus posibilidades de clasificar a cuartos de final tras derrota peruana

En Argentina, el partido entre Perú vs. Brasil fue seguido muy de cerca a pesar de no ser parte de su grupo. Una victoria de la 'Canarinha' aumentaba las opciones de la 'Albiceleste' de avanzar a los cuartos de final de la Copa América 2019.

Incluso, el diario Olé tituló en su portada web "Obrigado, Brasil", pues el 5-0 de los dirigidos por Tite a Perú mejoró el panorama de la selección argentina en la copa.

La portada del diario argentino "Olé". (Foto: captura de pantalla) La portada del diario argentino "Olé". (Foto: captura de pantalla)

En este momento, Argentina depende de sí misma para avanzar a la siguiente fase. Una victoria por la mínima diferencia contra Qatar, certificará el boleto del equipo de Lionel Messi a cuartos. Es más, hasta un empate, dependiendo de otros resultados, colocaría a Argentina entre los 8 mejores.

Sí, por increíble que parezca, Argentina podría pasar a cuartos con solo 2 puntos y como mejor tercero. Para ello, Colombia debe vencer a Paraguay, por el grupo B, mientras que en el grupo C, Ecuador y Japón deben empatar.

Los partidos del domingo, por el grupo B, son: Argentina vs. Qatar y Colombia vs. Paraguay. Ambos desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

Los partidos del lunes, por el grupo C, son: Chile vs. Uruguay y Ecuador vs. Japón. Ambos desde las 6:00 p.m. (hora peruana).