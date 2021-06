“Perú y su eterno idilio con la Copa América”. Lo dice Míster Chip desde España. La victoria de la selección peruana ante Venezuela ha colocado a la Bicolor nuevamente en cuartos de final, sí, como viene siendo desde 1997.

Ricardo Gareca ha logrado su cuarta clasificación a cuartos de final y lo ha hecho a su estilo. Se pensaba que en esta Copa América iba a probar jugadores, y lo ha hecho, pero más allá del partido ante Brasil que perdimos por goleada, luego ha sabido medir los tiempos para los cambios. Con Tapia-Yotún-Peña como eje central y el tridente de ataque con Cueva-Carrillo-Lapadula, ha encontrado un funcionamiento que da resultados.

Historial clasificatorio

Vale decir, que la selección peruana no ha sido eliminada en la fase de grupos en 10 ediciones seguidas, algo que solo puede valorar Argentina, que no se queda fuera de una primera fase desde 1983, 14 ediciones seguidas para los albicelestes, ya que no compitieron en Colombia 2001.

Todas las demás selecciones han caído al menos una vez en la fase de grupos, incluso la poderosa Brasil, que cayó en el 2016 a manos de Perú con el recordado gol con la mano de Raúl Ruidíaz.

Edición Perú en grupo Instancia que llegó Eliminados - grupos 1997 2° - Grupo B Cuarto puesto

Semifinales / 0-7 Brasil

Tercer lugar / 0-1 México Chile (A)

Uruguay (B)

Venezuela (B)

Costa Rica (C) 1999 2° - Grupo A Cuartos / 3-3 (2-4) México Bolivia (A)

Japón (A)

Venezuela (B)

Ecuador (C) 2001* 3° - Grupo B

(segundo mejor tercero) Cuartos / 0-3 Colombia Ecuador (A)

Venezuela (A)

Paraguay (B)

Bolivia (C) 2004 2° - Grupo A Cuartos / 0-1 Argentina Bolivia (A)

Venezuela (A)

Ecuador (B)

Chile (C) 2007 2 ° - Grupo A Cuartos / 0-4 Argentina Bolivia (A)

Ecuador (B)

Colombia (C)

Estados Unidos (C) 2011 3° - Grupo C

(mejor tercero) Terceros

Semifinales / 0-2 Uruguay

Tercer lugar / 4-1 Venezuela Costa Rica (A)

Bolivia (A)

Ecuador (B)

México (C) 2015 2° - Grupo C Terceros

Semifinales / 1-2 Chile

Tercer lugar / 2-0 Paraguay Ecuador (A)

México (A)

Jamaica (B)

Venezuela (C) 2016 1° - Grupo B Cuartos / 0-0 (2-4) Colombia Costa Rica (A)

Paraguay (A)

Brasil (B)

Haití (B)

Uruguay (C)

Jamaica (C)

Panamá (D)

Bolivia (D) 2019 3° - Grupo A

(mejor tercero) Segundo

Final / 0-2 Brasil Bolivia (A)

Qatar (B)

Japón (C)

Ecuador (C) 2021 2° - Grupo B Por definir Venezuela (B) * Argentina

no compitió

Equipo suplente, pero adaptado

Esta cuenta empezó en 1997 con un equipo sin los principales referentes que fue dirigido por Freddy Ternero, mientras Juan Carlos Oblitas se concentraba en el cierre de las Eliminatorias.

El ‘Chorri’ Palacios y Miguel Rebosio eran de los más experimentados. Miguel Miranda, Giuliano Portilla, ‘Pocho’ Dulanto, Martín Hidalgo, Erick Torres, Alex Magallanes, Eddy Carazas, Waldir Sáenz, Paul Cominges, Frank Palomino, entre otros, eran algunos de los convocados.

Perú en la Copa América 1997 en Bolivia.#RetroFútbol pic.twitter.com/KYZvXgppkc — Omar Velarde (@OmarVelardeT) May 3, 2020

El sorteo no estuvo tan mal para Perú, pese a que le tocó a la local Bolivia. Sin embargo, también estuvo Uruguay -no acostumbrado a la altura- y la débil Venezuela. En el debut, la Bicolor prácticamente definía el pase ante los charrúas.

Ternero apostó por dos jugadores acostumbrados a la altura, como Germán Muñoz, de Cienciano, y Paul Cominges, que estaba en Melgar pero había jugado dos años antes en el Cusco. ‘Pocho’ Dulanto ya jugaba en México y los demás tenían el roce de la variedad de altura del torneo local.

Los charrúas por su parte, tenían un plante de jugadores que militaban en la liga local y en Argentina. Solo Moas y el portero Siboldi jugaban en México. La victoria fue de Perú por 1-0 con gol de tiro libre de Martín Hidalgo.

Luego caímos, como se esperaba, ante la local Bolivia y ganamos 2-0 a la cenicienta Venezuela con doblete de Cominges. En esa Copa América llegamos hasta semifinales. En cuartos sorprendimos a Argentina (2-1) y en semis caímos goleados por Brasil. En la definición por el tercer lugar volvimos a perder ante México.

Recuperar puntos casi perdidos

En la Copa América 1999 y 2001 también avanzamos a cuartos, pero donde más responsabilidad se tenía era en la edición del 2004 de la que fuimos anfitriones.

Perú acudía con lo mejor que tenía, con un Farfán que se acababa de incorporar al PSV, Claudio Pizarro jugaba en el Bayern, Solano en el Aston Villa, Roberto Palacios estaba en Colombia y Miguel Rebosio en España, además de los locales Ibáñez, Acasiete, Ciurlizza, Soto y Maestri.

Pese a ello, no fue un buen torneo para Perú, pero logró avanzar a cuartos al rescatar puntos que parecían perdidos en la fase de grupos, en el que solo pudo vencer a Venezuela, aún la débil del continente.

En el debut, ante Bolivia caía 2-0 hasta el minuto 67. Descontó Claudio Pizarro y a falta de 4 para el final, Roberto Palacios marcó el tanto del empate. Desazón, pero un punto rescatado.

En la segunda fecha se ganó a Venezuela y tenía prácticamente el pase a cuartos, ya que Bolivia cayó ante Colombia. Le sacó tres puntos a falta de la misma cantidad por disputarse.

En la fecha final, ante Colombia en Trujillo, Perú volvió a demostrar esa capacidad de reacción. Nuevamente perdía 2-0 y lo igualó. Congo y Aguilar adelantaron para los cafeteros, pero casi de inmediato lo empató Perú con golazo de Solano y Maestri.

En cuartos nos vimos las caras con Argentina -de haber sido primeros, el rival hubiera sido Costa Rica-, y los albicelestes nos eliminaron en Chiclayo con una victoria de 1-0 con gol de Carlos Tevez.

Hacerle frente a la garra charrúa

En el 2007 también se avanzó a cuartos en gran parte gracias a la victoria sobre Uruguay en el debut. Cuatro años después, para la edición del 2011, Perú quedó sorteada con Uruguay, Chile y México. Considerando que los aztecas llegaron con un equipo Sub 23, la Bicolor tenía que ganar ese partido y robarle puntos a los demás para tentar la clasificación.

Y así lo hizo. Empezó haciéndole frente a Uruguay , a quien sorprendió y se puso adelante en el marcador con gol de Guerrero -pase de Michael Guevara-, pero los charrúas igualaron vía Suárez. El mérito fue aguantar ese resultado hasta el final ante un equipo que contaba en sus filas con Forlán, Cavani, Suárez, Abreu, Lugano, Godín. De hecho, los celestes luego nos ganan en semifinales y logran el título venciendo a la local Argentina.

Perú hizo lo suyo venciendo al cuadro juvenil de México, aunque lo logró con angustia ya que el gol llegó en el minuto 82 gracias a Guerrero . Chile y Uruguay igualaron, por lo que el camino a cuartos -con 4 puntos- era posible.

En la última fecha, perdimos ante Chile por un autogol de Carrillo en el tiempo añadido, lo que obligó a ser terceros del grupo. Felizmente en el Grupo A, Costa Rica solo llegó a 3 puntos y Bolivia a uno, por lo que la Bicolor clasificó como una de los mejores terceros.

En semifinales vencimos a Colombia en tiempo suplementario y como ya se dijo, en semifinales caímos ante Uruguay. En la definición por el tercer lugar, goleamos 4-1 a Venezuela y regresamos al podio de la Copa América desde el título de 1975. En el 79 y 83 perdimos en semifinales, pero no había definición por el tercer lugar.

Marcarle a Brasil y no ceder ante Colombia

Para el 2015, tras perder ante Brasil en el debut y ganarle a Venezuela, el pase se definía en la última fecha ante Colombia. Tras unos primeros minutos de total ataca cafetero, Perú se asentó en el campo y supo controlar las embestidas de Cuadrado y James, cortando la conexión con Falcao y Teófilo Gutiérrez.

Asegurar el empate permitía a Perú ser segunda del grupo, ya que tenía 4 puntos y 0 de diferencia de gol igual que Colombia, pero había marcado un gol más, el tanto del 2-1 ante Brasil.

En esa Copa América nuevamente llegamos a semifinales. Vencimos a Bolivia en cuartos y Chile nos eliminó de su Copa América en semis. En la definición por el tercer lugar superamos 2-0 a Paraguay y subimos al podio de manera consecutiva.

La mano histórica

La del 2016 sí fue una gesta total. Con un plantel donde Ricardo Gareca estaba probando nueva gente, Perú fue capaz de dejar fuera a Brasil para poder avanzar. Debutó bien venciendo a Haití, pero ceder el empate ante Ecuador -íbamos ganando 2-0 en trece minutos- obligó a tener que vencer al ‘Scratch’ en la última fecha.

Y así se hizo. En un mal partido de ambos equipos, no había peligro en ninguna de las dos áreas. El empate clasificaba a Brasil incluso como líder del grupo. Sin Neymar -no fue al torneo porque eligieron tenerlo para los Juegos Olímpicos-, los auriverdes perdieron fantasía.

Quien tuvo el arte del engaño fue Raúl Ruidíaz, para en el minuto 74 marcar con la mano el tanto de la victoria peruana . El réferi Andrés Cunha no vio la falta y al consultar con su asistente tampoco obtuvo respuesta concreta, pese a los reclamos de todos los brasileños.

No existía VAR, por lo que Cunha solo pudo consultar con su asistente y el cuarto árbitro, sin llegar a determinar si fue con la mano, por lo que decretaron convalidar el gol. La victoria peruana lo clasificó como líder del Grupo, dejando fuera a Brasil en una fase de grupos por primera vez en su historia.

En cuartos, el partido ante Colombia no pasó del empate a cero. En la tanda de penales los errores de Trauco y Cueva hicieron que nos despidamos del torneo.

Las matemáticas ayudan

En un grupo de cuatro equipos, sumar 4 puntos te puede dar la clasificación si consideramos que en la Copa América clasifican los dos mejores terceros cuando se juegan con doce equipos, como hasta la edición del 2019.

Perú aseguró esos cuatro puntos igualando ante Venezuela -el VAR nos anuló dos tantos- y venciendo a Bolivia . En la última fecha el rival era Brasil y nadie esperaba que el resultado termine con 5-0 a favor del Scratch.

Esa derrota hizo que Perú sea tercero de su grupo, por lo que tuvo que ver a los demás para determinar su pase. Felizmente, en el Grupo B Paraguay apenas igualó dos partidos y Qatar uno, mientras que en el C lo mismo vivieron Japón y Ecuador, por lo que ninguno pudo sumar más de 4 unidades, dejando a Perú el cupo de cuartos.

Tras la goleada de Brasil, Perú se recuperó. Eliminó por penales a Uruguay en cuartos -el VAR anuló dos tantos charrúas- y goleo 3-0 a Chile en semis para llegar a la definición del título ante los locales. El Scratch volvió a ser superior y nos venció 3-1 para quedarse con el trofeo.

En la actual edición, Perú ha vuelto a clasificar a cuartos de final. Fue segunda del grupo B y espera a conocer su rival, que será el tercero del grupo A. Chile, Paraguay o Uruguay serán quienes estén al frente el viernes en el duelo por el pase a semifinales.

