Miles de kilómetros separan Europa de Sudamérica y el fútbol también tiene un gran margen en favor del Viejo Continente. Mientras acá algunos futbolistas dudan de participar en la Copa América y Argentina tendrá Ezeiza como su centro de entrenamiento para viajar a Brasil un día antes de sus partidos, en el otro lado del Atlántico serán 11 ciudades los que verán rodar el balón en la Eurocopa 2020.

La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su cuenta de Twitter, reveló el calendario oficial de la Copa América 2021 que se celebrará en Brasil. La selección peruana debutará ante el anfitrión en Río de Janeiro.

Si emocionó ver la final de la Champions con público, ahora serán once estadios los que abran sus puertas para recibir a los aficionados, mientras que la Copa América se hará en el segundo país con más muertes por la pandemia.

Serán ciudades como Glasgow, Copenhague, Budapest, Bucarest, Ámsterdam, San Petersburgo, Londres, Bakú, Múnich, Sevilla y Roma las sedes donde los países que se pueden llamar cabezas de serie jugarán de local.

La UEFA anunció primero que ocho ciudades estaban habilitadas para jugar con público, mientras que Sevilla, Roma y Múnich fueron las últimas en alcanzar los permisos para tener acceso a los aficionados.

Estadio Ciudad - País Capacidad total Capacidad permitida Wembley Londres - Inglaterra 90 mil 25% San Petersburgo Stadium San Petersburgo - Rusia 61 mil 50% Bakú Olympic Stadium Bakú - Azerbaiyán 69 mil 50% Johan Cruyff Arena Ámsterdam - Países Bajos 54 mil Al menos 12 mil National Arena Bucarest - Rumania 63 mil 13 mil como máximo Parken Stadion Copenhague - Dinamarca 42 mil Al menos 12 mil Hampden Park Glasgow - Escocia 52 mil 25% Puskas Arena Budapest - Hungría 68 mil Se espera el total Allianz Arena* Múnich - Alemania 70 mil 20% La Cartuja* Sevilla - España 60 mil De hasta 16 mil Olímpico* Roma - Italia 72 mil 25% * Aprobados en abril

pasado Fuente: Mundo Deportivo

Mientras, de este lado, cuando se supo que Brasil sería la sede de la Copa América, varios estados dijeron no a la posibilidad de que el torneo se juegue en su territorio. Otros no lo negaron, pero tampoco lo aprobaron de forma concreta.

Finalmente, el 1 de junio, doce días antes del primer partido, la Confederación Brasileña de Fútbol anunció que las sedes serán Río de Janeiro (dos estadios), Brasilia, Cuiabá (Mato Grosso) y Goiania (Goiás), ciudades que son gobernadas por aliados del gobierno de Jair Bolsonaro.

El Maracaná solo se usará para la gran final. Será el estadio Nilton Santos de Río el que reciba siete partidos, incluido el debut de Perú ante Brasil.

Pero las dudas siguen respecto al torneo. El alcalde de Río de Janeiro no descartó que se podría suspender partidos si la pandemia de agrava. En este estado, el permiso para la práctica de fútbol está vigente hasta el 14 de junio. Para ampliarlo, se tendrá que evaluar la situación.

“Me imagino que se están guiando por un decreto en vigor en la ciudad, que permite la práctica de partidos de fútbol sin público (...). Lo que está en vigor hasta el 14 de junio es eso. No sé ni cuándo se celebran los partidos de la Copa América en Río, pero si la situación por casualidad se agrava y el decreto cambia, se acabó ”, declaró el alcalde Eduardo Paes.

Según un informe realizado por CNN Brasil, las cuatro ciudades tienen una capacidad crítica de camas USI, con hasta el 95% de estas ocupadas. Solo Cuiaba es la que menos problemas tiene, con un 76% de capacidad ocupada.

Ciudad Capacidad camas USI ocupada Brasilia 87.55% Cuiabá 76% Río de Janeiro 95% Goiania 77.95%

Estrellas que brillan, otras que no

Y el espectáculo de la Eurocopa no solo estará en las tribunas con el público presente. En el campo de juego se volverá a ver a Karim Benzema en un torneo oficial con Francia desde el Mundial del 2014, con el adicional de enfrentar a su excompañero Cristiano Ronaldo en ese grupo que puede ser el de la muerte con Francia, Alemania, Hungría y Portugal.

El retorno del delantero del Real Madrid a los ‘Bleus’ ha generado tanto impacto que pasaron a ser los candidatos para ganar el certamen. En un inicio, Inglaterra –y su joven generación– era la llamada a ganar, pero con la presencia del ‘Gato’, Francia, la actual campeona mundial, es la favorita a levantar la Euro con Mbappé, Griezmann, Kanté y compañía.

Las figuras desfilarán en cada partido. Hoy Kevin de Bruyne, quien debió operarse de una fractura en el rostro, se une a la selección de Bélgica. Toni Kroos podría jugar sus últimos partidos con Alemania y habrá que ver cómo Eric García hace olvidar a Sergio Ramos en la defensa de España. Su reto, anular al goleador polaco Lewandowski.

De este lado, ya lo dijo públicamente Casemiro. Los futbolistas brasileños no quieren jugar el certamen. “No podemos hablar de ese tema, todo el mundo sabe cuál es nuestra postura”; declaró tras el partido ante Ecuador. “Queremos expresar nuestra opinión después del partido contra Paraguay. Son todos los jugadores, con Tite. Todos juntos”, agregó el capitán brasileño.

“Todos sabem qual é o nosso posicionamento sb a Copa América no 🇧🇷. Mais claro impossível. Ñ sou eu, ñ são os jogadores da Europa. São todos os jogadores, com o Tite e comissão técnica. Todos juntos” — Casemiro, o capitão que a gente respeita pic.twitter.com/2Jl9AaW202 — Jeff Nascimento (@jnascim) June 5, 2021

Esa idea también se la trasladaron a los seleccionados de Ecuador, su rival el último viernes. Según Globoesporte Neymar habló con Enner Valencia y Ayrton Preciado buscando respaldo a esta postura de no jugar.

Esta situación ha complicado la interna de la selección brasileña. Tite ha apoyado a sus jugadores en la postura que tienen y ello ha despertado rumores de que podría dejar el cargo, ya que esto agrava la ya desgastada relación entre en el técnico y la Confederación Brasileña. “Ustedes pueden levantar cualquier hipótesis, solo pido que tengan cuidado. Me explicaré, sí, en un momento importante. No ahora. No huyo de la respuesta. Somos conscientes de que hay un tiempo adecuado para hacer las cosas bien”, dijo al respecto.

Aunque, el que ya dejó su cargo es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Rogério Caboclo. Él fue apartado del cargo por 30 días por decisión del Consejo de Ética tras una denuncia de acoso moral y sexual. Será Antonio Carlos Nunes quien estará al cargo en estos días, al menos hasta el martes que Brasil juega con Paraguay por las Eliminatorias.

La salida de Caboclo coincide con la mala relación que había entre él y la selección, como ya se dijo líneas arriba. Según la prensa brasileña, Rogério había decidido la salida de Tité por ser opositor de Bolsonaro, y reemplazarlo con Renato Gaúcho, entrenador de Gremio hasta abril pasado.

MÁS EN DT