La Selección Peruana Sub 15 inició su participación en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 con un empate 2-2 frente a Bielorrusia. El equipo dirigido por Diego Ortiz debutó este sábado en Bakú, Azerbaiyán, en un encuentro que le permitió mostrar su capacidad ofensiva ante un rival con experiencia internacional.

La Bicolor encontró respuestas en ataque y consiguió marcar dos goles durante el compromiso. Salvador Hidalgo abrió el camino para el conjunto nacional a los 10 minutos, mientras que Piero Oliva amplió la cuenta a los 23’, en un inicio prometedor para el equipo peruano en esta competición internacional.

El siguiente desafío de Perú será ante Papúa Nueva Guinea, este domingo 25 de octubre a la 1:15 a.m. (hora peruana), según el horario anunciado para el encuentro en Bakú.

La selección nacional intentará conseguir su primera victoria en el torneo y seguir avanzando en una experiencia importante para el crecimiento de sus jóvenes jugadores.