Por Redacción EC

La Selección Peruana Sub 15 inició su participación en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 con un empate 2-2 frente a Bielorrusia. El equipo dirigido por Diego Ortiz debutó este sábado en Bakú, Azerbaiyán, en un encuentro que le permitió mostrar su capacidad ofensiva ante un rival con experiencia internacional.

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