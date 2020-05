Aún no hay nada claro en cuanto al panorama del retorno del fútbol peruano a raíz de la pandemia del coronavirus. El protocolo se encuentra en su fase final, aunque tiene que ser aprobado antes por la FPF y posteriormente por el Ministerio de Salud. Mientras la idea de dar por terminada la temporada no está en evaluación, para Néstor Bonillo, preparador físico de la Selección Peruana, seria letal tomar esa medida.

“Jugadores inactivos un año es letal para todos. Visualizo un segundo semestre totalmente diferente, los jugadores de fútbol son jóvenes, lo que nos dice que hay menores riesgos. No se puede dar por finalizada la Liga 1”, indicó Néstor Bonillo en Movistar Deportes.

La disputa de las Eliminatorias no es un motivo de mucha preocupación para el preparador físico de la Selección Peruana, puesto al contrario, ve cierta ventaja para el combinado patrio. “Vamos a tener una ventaja, si vamos a estar todos iguales, ningún jugador va a llegar con ritmo. Hay que ver la realidad de cada país. Por ejemplo, a pesar de la cantidad de contagiados y muertos que tiene España, ya están bajando y nosotros seguimos subiendo”.

¿Qué dijo el Ministro de Salud?

El ministro de Salud, Víctor Zamora habló de las condiciones que se deberían dar para el reinicio de la Liga 1. “Tiene que haber una prueba de que los jugadores no portan el virus. Tienes que tener un certificado de que no estás con el virus para no poner en peligro a tus compañeros o rivales”.

“Las otras medidas también son recomendables, como poner una mascarilla. Y si uno fuera absolutamente ortodoxo, también tendrían que ponerse lentes de protección, porque no solo se transmite por la boca, sino por los ojos.”, mencionó.

“En Perú no tenemos un protocolo aprobado para ningún deporte. Lo que hemos tenido es el acercamiento de la FPF (Federación Peruana de Fútbol), también lo ha tenido el Jockey Club, para averiguar sobre cuáles serian las condiciones para volver a operar. Tengo entendido que ambas organizaciones están siendo asesoradas a nivel nacional e internacional”, contó.

