La vida lo puso del otro lado. Nolberto Solano es el hombre más criticado del día en el Perú tra su captura por parte de la Policía Nacional por una indisciplina: rompió la orden de inamovilidad que dictaminó el Gobierno del Perú y fue derivado a una comisaría. Tras esto, al exentrenador de la selección peruana sub 23 le han recordado la vez que separó a Kevin Quevedo de la bicolor por una falta disciplinaria hace pocos meses. Aquí te lo contamos.

El pasado 31 de diciembre, a pocos días de que la selección peruana viaje para Colombia para disputar el Preolímpico rumbo a Tokio 2020, Kevin Quevedo fue desconvocado de la Selección Peruana Sub 23 y el anuncio lo hizo la FPF a través de un comunicado que la medida en la que señaló que la decisión correspondía al comando técnico liderado por Solano.

“La Federación Peruana de Fútbol informa la desconvocatoria del futbolista Kevin Quevedo de Alianza Lima, por decisión del comando técnico de la Selección Peruana Sub 23”, afirmaba el comunicado publicado en las redes sociales de la FPF.

Lo que vino después, ya es conocido: la selección peruana sub 23 no logró avanzar a la segunda fase del Preolímpico y quedó eliminado en fase de grupos. Kevin Quevedo no logró renovar con Alianza Lima y llegó al Goias de Brasil como agente libre y Nolberto Solano, ya vimos, que fue detenido por no acatar una orden gubernamental.

El profesionalismo del llamado ‘Maestrito’ está en tela de juicio, sobre todo porque sancionó una indisciplina que perjudicó a todo un grupo de futbolistas, cuando él ha hecho una que puede perjudicar a un país entero que lucha contra el peligroso COVID-19.