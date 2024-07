Costa Rica vs Estados Unidos SUB 20: transmisión del partido por el Premundial CONCACAF. El juego se disputa el viernes 26 de julio de 2024, desde las 6:00 PM hora tica (7:00 PM de Perú), en la ciudad de León, Guanajuato. ESPN y Disney Plus estarán a cargo de la transmisión del encuentro. El equipo estadounidense es líder de la tabla con puntaje perfecto (seis unidades), seguido por el combinado tico a dos puntos de diferencia.

